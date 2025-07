Une enseignante du Néguev accusée d'espionnage pour l'Iran

Articles recommandés -

Une nouvelle affaire d'espionnage secoue Israël : une citoyenne israélienne, enseignante résidant dans le Néguev, a été arrêtée jeudi sous l'accusation d'avoir effectué des "missions de sécurité" pour l'Iran. Un acte d'accusation a été déposé contre elle au tribunal de district de Beer Sheva.

Profil de l'accusée

Thahani Abu Samhan, 33 ans, mère de cinq enfants et enceinte, aurait été recrutée par des agents du renseignement iranien. L'enquête menée conjointement par la police et le Shin Bet révèle qu'elle a maintenu des contacts avec des agents iraniens durant l'année écoulée, utilisant un téléphone dédié pour recevoir ses instructions.

Parmi les missions qui lui ont été confiées figuraient le transfert d'argent dans les territoires palestiniens via un changeur expérimenté dans le trafic d'armes - tâches qu'elle a effectivement accomplies. Une autre mission, qu'elle n'a pas menée à terme, consistait à installer des caméras sur la route menant à la base aérienne de Nevatim.

Missions pendant la guerre

L'accusée a particulièrement été active durant la guerre "Glaives de fer", recevant des instructions pour collecter des renseignements sur la base aérienne de Nevatim, notamment par la prise de photos d'avions de combat. Elle recevait ses paiements en espèces pour ces activités.

L'enquête a également révélé des liens avec des éléments terroristes de Gaza : "J'étais en contact avec un couple de Gaza, ils m'ont demandé d'aider avec des dons pour les enfants de Gaza", a-t-elle déclaré lors de son interrogatoire.

Justifications de l'accusée

Dans sa défense, Abu Samhan affirme : "J'ai fait une erreur, mais je n'avais pas l'intention de nuire à la sécurité de l'État. Toute ma famille sert dans les forces de sécurité. Je suis pour l'État. Je voulais collecter de l'argent pour des dons, pas pour moi-même."

L'avocate Hila Dreimer-Yair du parquet du district sud a souligné dans sa demande de détention que "l'accusée a commis des infractions de sécurité alors qu'Israël mène l'une des guerres les plus difficiles qu'elle ait connues, sur plusieurs fronts, dont l'Iran."

Réaction des autorités

Le Shin Bet et la police ont déclaré que "ce cas rejoint une série d'incidents récents qui témoignent d'efforts répétés d'agents du renseignement hostiles pour recruter des citoyens israéliens afin d'accomplir des missions visant à nuire à la sécurité d'Israël et de ses citoyens." Des proches de l'accusée ont exprimé leur stupéfaction, soulignant que plus de 20 membres de sa famille servent dans la sécurité et l'armée : "Ils ont exploité sa naïveté."