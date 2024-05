Une offensive israélienne à Rafah nuira aux chances de normalisation, avertit l’Arabie saoudite

L'Arabie Saoudite a averti Israël par l'intermédiaire des États-Unis qu’une opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, serait "une grave erreur" qui retarderait la normalisation des relations entre les deux pays, a rapporté Kan jeudi, citant une source au sein de la famille royale saoudienne. Une telle opération ne servirait que l'Iran, qui a tout intérêt à ce que la situation à Gaza demeure explosive, selon la source.

Israël doit faire des sacrifices pour parvenir à la paix et créer une alliance régionale avec les nations arabes, afin de lutter efficacement contre l'Iran et son mandataire au Liban, le Hezbollah, a expliqué la même source. Elle a également précisé que sans volonté d'Israël de créer les conditions pour qu'un État palestinien voie le jour, aucune relation ne pourrait être établie entre l’Arabie saoudite et l’État hébreu. Riyad considère en effet qu’accepter des relations avec Israël sans fondation d'un État palestinien porterait atteinte à son statut de leader du monde musulman et arabe.

En début de semaine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu dans le royaume saoudien pour défendre l'initiative américaine en faveur d'un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Il a lui aussi estimé que Jérusalem devra accepter la solution à deux États pour espérer normaliser ses relations avec Riyad "proche d'être conclu", selon lui.

"Il y a deux voies à suivre pour l'Arabie saoudite et Israël : la division, la destruction, la violence et l'insécurité permanente ou l’intégration, la sécurité et la paix", a-t-il déclaré. "Je pense que nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir suivre cette voie positive".