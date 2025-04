Une ONG anti-israélienne demande un mandat d'arrêt contre Gideon Sa'ar lors de sa visite au Royaume-Uni

La Fondation Hind Rajab, une ONG basée à Bruxelles connue pour ses actions juridiques contre des soldats israéliens, a déposé mercredi une demande de mandat d'arrêt au Royaume-Uni visant le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, l'accusant de crimes de guerre durant la campagne militaire à Gaza. L'organisation affirme avoir soumis une requête officielle au procureur général britannique et déposé une plainte auprès de la police métropolitaine de Londres. Elle accuse Sa'ar d'avoir participé au "siège" de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza fin 2024, où le directeur de l'établissement, Hossam Abu Safiya, aurait été "enlevé et torturé". Abu Safiya avait été arrêté par les forces israéliennes en décembre, soupçonné d'appartenir au Hamas.

La Fondation allègue que Sa'ar "a aidé et encouragé l'usage de la torture et de graves violations du droit international, notamment des meurtres et la destruction généralisée de biens". Leur demande serait appuyée par des témoignages de médecins actifs à Gaza. "En tant que membre senior du Cabinet de sécurité d'Israël aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou — lui-même recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre — Sa'ar est profondément impliqué dans les décisions collectives ayant entraîné des pertes civiles massives après les événements du 7 octobre", a déclaré l'organisation. Elle soutient que "son rôle central dans l'élaboration et la défense de la politique militaire israélienne fait de lui une figure clé d'un leadership responsable d'une campagne considérée par des experts juridiques comme portant des caractéristiques de génocide".

Sa'ar a rencontré mardi à Londres le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy pour discuter de "questions régionales, en particulier la menace nucléaire iranienne" et les négociations pour la libération des otages israéliens. Créée en septembre 2024, la Fondation Hind Rajab a déjà engagé des poursuites contre des dizaines de soldats israéliens dans huit pays différents.