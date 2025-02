Une rencontre entre Jordan Bardella et Amichai Chikli fait grincer des dents Jean-Noël Barrot

Une rencontre entre Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et Amichai Chikli, ministre israélien de la Diaspora, à Washington, a provoqué une réaction acerbe de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Les échanges ont porté sur les relations franco-israéliennes, la lutte contre le terrorisme islamiste et l'antisémitisme, ainsi que des projets avec les Patriotes européens. Barrot a ironiquement qualifié cette rencontre de "grande leçon de patriotisme (et de diplomatie)". Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, a demandé la fermeture du consulat de France à Jérusalem, l'accusant de soutenir le terrorisme. Il critique notamment la visite de diplomates français dans des librairies des quartiers est de Jérusalem, considérées par Israël comme incitant à la violence. Chikli estime que ces actions compromettent la souveraineté israélienne et appelle à des mesures pour fermer les consulats étrangers à Jérusalem.