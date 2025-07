Une réunion à Bruxelles a rassemblé les ministres des Affaires étrangères israélien, libanais et syrien

Articles recommandés -

Une réunion diplomatique sans précédent s'est tenue lundi à Bruxelles entre des ministres des Affaires étrangères d’Israël, du Liban et de la Syrie aux côtés de leurs homologues européens, selon des révélations d'Amichai Stein, journaliste i24NEWS.

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne et de l’OTAN, Haim Regev, a salué un moment rare dans l’histoire des relations entre Israël et ses voisins arabes.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un ministre israélien des Affaires étrangères s’est trouvé dans la même salle que ses homologues syrien et libanais », a déclaré Regev au Jerusalem Post. « Le simple fait qu’ils soient assis là envoie un message. »

Outre les représentants libanais et syriens, la réunion incluait également les ministres de Jordanie, d’Égypte, du Maroc et de l’Autorité palestinienne – des partenaires habituels dans les forums régionaux. Mais la présence des diplomates de Damas et de Beyrouth a donné à cette réunion un caractère particulier, alors même que les relations officielles entre ces pays et Israël sont inexistantes. La rencontre intervient dans le contexte de discussions menées par les Etats-Unis pour élargir les accords d'Abraham que Damas et Beyrouth pourraient être tentés de rejoindre.

Une réunion discrète mais symbolique

Haim Regev a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un forum multilatéral formel comme à l’ONU, mais bien d’une rencontre restreinte, dédiée aux évolutions régionales et aux perspectives de coopération. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, y participait pour la première fois dans ce format.

Interrogé sur une possible avancée diplomatique entre Israël et ces pays, le diplomate est resté prudent : « Nous ne devons pas exagérer, mais c’est un signe de l’évolution de la dynamique régionale. »

Cette réunion intervient dans un contexte diplomatique délicat pour Israël, alors que plusieurs pays de l’UE, notamment l’Espagne et l’Irlande, appellent à une révision des relations avec l’État hébreu, à la suite de ses opérations militaires à Gaza. Ces États ont notamment demandé un réexamen de l’accord d’association UE-Israël, qui encadre la coopération économique et politique bilatérale.

La haute représentante de l’UE pour la politique étrangère, Kaja Kallas, a de son côté lancé une enquête sur un éventuel non-respect du droit international humanitaire par Israël à Gaza, alimentant les tensions.

La réunion qui s'est tenue ce mardi au sujet d'éventuelles sanctions à l'encontre d'Israël n'a toutefois abouti à aucune mesure décisive, les membres de l'UE n'étant pas parvenus à se mettre d'accord.