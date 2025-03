Vaste exercice militaire conjoint des armées de l'air israélienne et américaine

Un exercice militaire aérien conjoint israélo-américain s'est déroulé mardi dans le ciel israélien, impliquant notamment un bombardier stratégique américain B-52, a révélé un porte-parole de Tsahal. Cette manœuvre intervient dans un contexte de préparatifs intensifiés face à une éventuelle opération contre l'Iran.

"L'exercice est conçu pour renforcer et maintenir la coopération de longue date entre les forces, tout en élargissant la connectivité et en développant des capacités intégrées pour une variété de scénarios", précise le communiqué officiel de l'armée israélienne.

D'après une source sécuritaire, l'opération a mobilisé un nombre limité d'appareils, mais incluait des chasseurs F-35i "Mighty" et F-15i "Thunder", considérés comme des atouts stratégiques de premier plan dans l'arsenal israélien. Ces appareils ont effectué des vols conjoints avec le bombardier stratégique B-52 américain.

"Le vol a permis de mettre en pratique la connexion opérationnelle entre les deux armées, dans le but d'améliorer la capacité à faire face à diverses menaces régionales", a ajouté le porte-parole militaire. "La coopération entre l'armée israélienne et le CENTCOM reflète l'alliance stratégique et le lien étroit entre les armées, qui se construit et se renforce."

Ces manœuvres s'inscrivent dans la lignée des déclarations du nouveau chef d'état-major israélien, le général Eyal Zamir, qui a affirmé mercredi que "l'année 2025 sera une année de combats continus, l'accent étant mis sur Gaza et l'Iran". Selon une source militaire, cet exercice fait partie intégrante des préparatifs évoqués par Zamir concernant l'Iran.