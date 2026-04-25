Vers un sommet inédit à Washington entre Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun

Une rencontre aux allures historiques pourrait se profiler à Washington. Selon plusieurs sources concordantes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit s’y rendre d’ici environ deux semaines et demie pour participer à un sommet avec le président libanais Joseph Aoun, à condition que la situation sécuritaire le permette. Cette réunion pourrait se tenir durant la semaine du 11 mai.

Si elle se confirme, cette rencontre constituerait un tournant majeur dans les relations entre Israël et le Liban, deux pays officiellement en état de guerre depuis des décennies. Jamais leurs dirigeants n’ont participé à un sommet bilatéral de cette nature, ce qui souligne la portée potentiellement historique de l’événement.

Ce projet intervient dans un contexte de recomposition régionale, marqué par des tensions persistantes mais aussi par des efforts diplomatiques visant à éviter une escalade durable. La question sécuritaire reste centrale, notamment dans le sud du Liban, où les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah continuent de peser sur la stabilité.

Un tel sommet, s’il venait à se concrétiser, pourrait ouvrir la voie à des discussions plus larges sur la sécurité frontalière, la souveraineté libanaise et le rôle des acteurs armés non étatiques. Il s’inscrirait également dans les efforts internationaux visant à stabiliser la région et à relancer des dynamiques de dialogue indirectes.

Reste toutefois une inconnue majeure : les conditions sécuritaires sur le terrain. Leur évolution dans les prochaines semaines sera déterminante pour la tenue effective de cette rencontre, qui pourrait marquer un moment clé dans l’histoire diplomatique du Moyen-Orient.