Visas El Al : Paris et Jérusalem trouvent un accord

Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, la France et Israël ont trouvé un terrain d’entente dans le dossier des agents de sécurité de la compagnie aérienne israélienne El Al. Le Quai d’Orsay avait cessé de délivrer des visas de travail, dénonçant le traitement jugé excessif réservé à son personnel diplomatique lors des contrôles de sécurité à bord des vols.

À l’issue de discussions entre l’ambassade d’Israël en France et le ministère français des Affaires étrangères, un compromis a été scellé. Selon la presse française, l’accord repose sur le principe du « chacun fait un pas vers l’autre » : côté israélien, l’engagement a été pris d’assurer des contrôles « beaucoup plus calmes », tandis que la France a débloqué l’attribution des visas.

« Ce problème a été résolu, les visas pour El Al ont été accordées », a confirmé l’ambassadeur d’Israël à Paris, Yoshua Zarqan, qui a insisté sur le fait que ce différend n’avait « en rien » de lien avec les tensions bilatérales liées à la guerre à Gaza.

La crise avait été alimentée par le fait que de nombreux diplomates français empruntaient El Al, les autres compagnies ayant suspendu leurs vols vers Tel-Aviv en raison du conflit avec l’Iran. Le retour progressif d’Air France devrait également contribuer à apaiser la situation.