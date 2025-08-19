"Votre appel pour un État palestinien alimente le feu antisémite" (lettre de Netanyahou à Macron)

Articles recommandés -

Dans une lettre au ton particulièrement virulent adressée à Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’alarme de ce qu’il décrit comme « l’alarmante montée de l’antisémitisme » en France et dénonce « l’inaction » du gouvernement français face à ce phénomène. Ce courrier, révélé ce mardi, témoigne de la crispation croissante entre Paris et Jérusalem, déjà marquée par les divergences sur le dossier palestinien.

Benjamin Netanyahou accuse directement le président français de nourrir la haine antijuive en France par ses prises de position sur la reconnaissance d’un État palestinien. « Votre appel pour un État palestinien verse de l’huile sur le feu antisémite », écrit-il, estimant que cette orientation diplomatique « récompense le terrorisme du Hamas » et « encourage la haine des Juifs dans les rues françaises ».

Dans sa lettre, le chef du gouvernement israélien dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire pour les Juifs en France. Il cite une série d’exemples récents : l’agression d’un homme portant une kippa à Livry-Gargan, les locaux parisiens de la compagnie aérienne El Al vandalisés et recouverts de graffitis « génocide airline », ou encore l’incendie criminel contre une école primaire juive de Lyon en juin, accompagnée de croix gammées et de slogans pro-palestiniens. « Ces événements ne sont pas isolés. Ce sont les symptômes d’un fléau », écrit-il. Benjamin Netanyahou oppose ensuite l’action de Donald Trump à ce qu’il perçoit comme l’inaction française. Selon lui, le président américain « a montré que l’antisémitisme pouvait et devait être combattu », rappelant que Washington a expulsé des sympathisants du Hamas et retiré des visas à des étudiants étrangers accusés d’inciter à la haine. Le Premier ministre israélien exhorte Emmanuel Macron à agir avant une date symbolique : le Nouvel An juif, fixé cette année au 23 septembre. « L’antisémitisme est un cancer. Il se propage quand les dirigeants se taisent. Il recule quand les dirigeants agissent », affirme Netanyahou, avant de conclure : « L’histoire ne pardonnera pas l’hésitation. Elle honorera l’action. » Cette attaque frontale place le président français face à une double pression : celle d’un allié stratégique qui lui reproche sa politique au Proche-Orient, et celle d’une communauté juive française qui se dit de plus en plus inquiète de la montée des violences antisémites.