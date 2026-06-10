"Vous devriez avoir honte" : à l’ONU, Danny Danon fustige le président colombien après ses références au nazisme

Une vive controverse a éclaté au Conseil de sécurité des Nations unies après une intervention du président colombien Gustavo Petro, au cours de laquelle il a multiplié les références au nazisme pour dénoncer la situation à Gaza et certains débats politiques contemporains. Les propos du dirigeant colombien ont suscité une réaction immédiate de l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, qui a dénoncé une instrumentalisation de la mémoire de la Shoah.

Lors de son discours devant le Conseil de sécurité, Gustavo Petro a évoqué les victimes palestiniennes à Gaza avant d’affirmer que le monde était en train de "retourner à l’ère des nazis". Cette intervention est survenue quelques jours après qu’il eut publié sur le réseau social X le message "Heil Hitler", un message qui a provoqué de nombreuses réactions et critiques à l’international.

Dans un communiqué, Danny Danon a accusé le président colombien de détourner l’histoire de la Shoah à des fins politiques. Selon lui, le Conseil de sécurité n’a pas vocation à servir de tribune à des "tirades idéologiques" ni à des comparaisons abusives avec le nazisme. "Donner une légitimité à une rhétorique qui manipule de manière irresponsable la mémoire du nazisme déshonore les victimes de la Shoah et porte atteinte à la crédibilité de cette institution", a-t-il déclaré.

L’ambassadeur israélien a également estimé qu’il existait une différence fondamentale entre un débat diplomatique légitime et l’utilisation répétée de références à Adolf Hitler ou à Joseph Goebbels pour attaquer des adversaires politiques ou des États démocratiques. Selon lui, de telles comparaisons contribuent à banaliser l’histoire de la Shoah et alimentent un discours antisémite dangereux.

S’adressant directement au président colombien, Danon a conclu en affirmant : "Vous devriez avoir honte de vos propos." Cette nouvelle passe d’armes illustre les tensions croissantes entre Israël et la Colombie depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.