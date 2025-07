Washington affirme ne pas avoir soutenu les récentes frappes israéliennes en Syrie

Articles recommandés -

Les États-Unis ont déclaré jeudi ne pas avoir soutenu les récentes frappes aériennes menées par Israël en Syrie, exprimant ouvertement leur mécontentement face à cette escalade des tensions.

S’exprimant lors d’un point presse, la porte-parole du département d’État, Tammy Bruce, a affirmé : "Les États-Unis n’ont pas soutenu les récentes frappes israéliennes", en référence aux attaques menées mercredi par l’armée israélienne à Damas et contre les forces gouvernementales dans le sud syrien. Israël a justifié ces opérations en affirmant vouloir protéger la minorité druze de Syrie, également présente au Liban et en Israël.

Washington, selon Tammy Bruce, a agi rapidement pour faire cesser les hostilités. "Nous avons clairement exprimé notre mécontentement, y compris de la part du président, et nous avons œuvré très rapidement pour que cela s’arrête", a-t-elle déclaré, sans préciser si les États-Unis soutiendraient de futures frappes de ce type.

La diplomatie américaine dit s’engager "au plus haut niveau" avec Israël et la Syrie pour désamorcer la crise actuelle et œuvrer à un accord durable entre les deux États. Bruce a ajouté que les États-Unis condamnent la violence en Syrie et poursuivent des efforts diplomatiques auprès de toutes les parties syriennes afin d’encourager le calme et des discussions sur une intégration politique à long terme.

Alors que les tensions restent vives dans la région, cette prise de position marque une mise au point claire de Washington, soucieuse de ne pas apparaître complice d’une nouvelle déstabilisation dans le conflit syrien.