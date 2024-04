Washington doute qu'Israël l'informe avant de riposter à l'attaque iranienne

Un haut responsable américain a exprimé mardi ses doutes quant à la volonté d'Israël d'informer les États-Unis avant de riposter à l'attaque iranienne, et ce malgré l'engagement pris par l'État hébreu auprès de son allié. Selon cette source, Israël n'a pour l'heure pas officiellement communiqué à Washington ses plans de riposte, ni le moment où ils seront mis à exécution. "Nous espérons qu'ils nous donneront un certain préavis, afin que nous puissions nous préparer à défendre nos troupes (stationnées au Moyen-Orient), non seulement sur le plan militaire mais aussi diplomatique", a-t-il souligné.

Le responsable a toutefois reconnu qu'"il n'y a aucune garantie" qu'Israël fournira effectivement un avertissement avant de frapper l'Iran. "Ils savent que lorsqu'ils nous préviendront, nous exprimerons probablement à nouveau notre opposition à leur action", a-t-il ajouté. Ces déclarations contrastent avec les informations rapportées lundi soir par Ynet, selon lesquelles Israël s'était engagé à informer les États-Unis avant de riposter, sur fond de mécontentement américain d'avoir été prévenu tardivement de la frappe du 1er avril.

Le haut responsable a fait part de son inquiétude quant à une possible escalade en cas de réponse israélienne : "Chaque nouvelle étape ouvre une série d'options supplémentaires, dont certaines sont assez effrayantes". Néanmoins, lui et une autre source bien informée ont confié à CNN que Washington s'attend à une frappe israélienne d'ampleur limitée. Selon ces sources, les renseignements américains indiquent qu'Israël envisage une attaque "étroite et limitée" sur le territoire iranien, estimant devoir répondre de manière "cinétique" à l'offensive iranienne sans précédent. Cette dernière, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, était d'une ampleur considérable avec plus de 350 drones et missiles tirés principalement depuis l'Iran, mais aussi d'Irak, de Syrie, du Liban et du Yémen.

Les craintes d'une escalade sont renforcées par les menaces de Téhéran de réagir avec force en cas de riposte israélienne. "Nous réagirons de manière large et douloureuse au moindre acte portant atteinte aux intérêts iraniens", a averti le président Ebrahim Raïssi.