Les États-Unis et Israël se sont entendus pour que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) cesse ses opérations dans le sud du Liban, a confirmé dimanche le Jerusalem Post. L'administration américaine aurait décidé de ne pas renouveler le mandat de la FINUL, et Israël n'aurait "pas tenté de les convaincre du contraire". Le vote sur le mandat au Conseil de sécurité des Nations unies devrait avoir lieu dans les prochains mois. Aucun responsable américain, israélien ou onusien n'a commenté cette annonce.

La FINUL a été créée en 1978 suite à la première guerre du Liban, avec pour mission initiale de confirmer le retrait israélien du territoire libanais et d'aider le gouvernement à restaurer son autorité dans la région. Après la seconde guerre du Liban en 2006, le mandat de la force a été élargi pour surveiller les hostilités dans la région et garantir l'accès humanitaire aux populations civiles locales. La force compte actuellement plus de 13 000 membres en uniforme, l'Indonésie étant son principal contributeur militaire. Les casques bleus patrouillent le long de la Ligne bleue, frontière de facto entre Israël et le Liban, depuis près de cinq décennies.

Cette décision intervient après des années de critiques sur l'efficacité de la FINUL, notamment sa capacité à empêcher le réarmement du Hezbollah dans la zone qu'elle surveille. Tsahal avait découvert des tunnels terroristes à quelques dizaines de mètres de bases de la FINUL, soulevant des questions sur la surveillance exercée par les casques bleus. La force onusienne n'a jamais réussi à dissuader les activités du Hezbollah ni à empêcher les violations répétées de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.