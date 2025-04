Washington renforce le bouclier antimissile israélien avec une nouvelle batterie THAAD

La chaîne saoudienne Al-Arabiya Al-Hadith a rapporté, d'après ses sources, que les États-Unis ont transféré deux batteries Patriot et une batterie d'interception de missiles THAAD supplémentaire vers Israël. Ce déploiement s'inscrit dans le contexte de l'opération militaire américaine en cours contre les rebelles Houthis au Yémen et des menaces répétées du président Donald Trump concernant le programme nucléaire iranien. Le système de défense aérienne THAAD, fabriqué par Lockheed Martin, constitue une solution avancée pour contrer les missiles balistiques, capable d'intercepter des cibles aussi bien dans l'atmosphère qu'à l'extérieur. Cette technologie de pointe représente un atout majeur dans la stratégie de défense régionale.

Selon les analystes, ce transfert a vraisemblablement été effectué en coordination et avec l'approbation américaine, notamment pour "démontrer une présence militaire américaine significative dans la région et envoyer un message de dissuasion aux éléments hostiles". La batterie devrait être opérée par environ 100 soldats américains.

La première batterie THAAD avait été déployée en Israël en octobre dernier et a depuis réussi à intercepter plusieurs missiles lancés depuis le Yémen par les forces Houthis.

Des mouvements logistiques significatifs ont été observés récemment. Hier, un avion cargo américain C5 Super Galaxy, le plus grand de la flotte américaine, a atterri à la base aérienne de Nevatim en Israël et est reparti après huit heures au sol. Ce renforcement militaire intervient dans un contexte où les États-Unis intensifient également leur pression sur l'Iran, qui aurait commencé à retirer ses forces du Yémen, et prennent des mesures contre les réseaux russes fournissant des armes aux Houthis.