Washington renonce à imposer des sanctions au bataillon Netzah Yehuda de Tsahal

L'administration Biden n'imposera finalement pas de sanctions au bataillon Netzah Yehuda de Tsahal, contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière. Si une enquête commandée par Washington affirme bien que les soldats de cette unité ont commis "des violations flagrantes des droits de l'homme" contre des civils palestiniens en Judée-Samarie, les Etats-Unis auraient finalement décidé de faire marche arrière après l'engagement d'Israël à faire preuve de plus de vigilance et de fermeté envers ledit bataillon, d'après la chaîne ABC qui a révélé l'information.

Les sanctions prévues incluaient l'interdiction du transfert d'aide militaire des Etats-Unis au bataillon Netzah Yehuda, ainsi que l'interdiction pour ses membres de participer à des entraînements avec l'armée américaine ou à des activités bénéficiant d'un financement américain.

L'annonce de ces mesures sans précédent de la part des Etats-Unis avait déclenché un véritable tollé au sein de la classe politique israélienne et ce jusqu'au sommet du gouvernement. "Ces sanctions ne doivent pas être imposées aux Forces de défense israéliennes, qui combattent actuellement contre la terreur imposée par des monstres. Ce serait le comble de l'absurdité et le signe d'une bassesse morale. Le gouvernement que je dirige agira par tous les moyens contre ces mesures", avait déclaré le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est dès lors lancé dans d'intenses tractations afin de dissuader Washington de concrétiser ces mesures.

"Les commandants et les troupes du bataillon Netzah Yehuda opèrent sur le front des combats. Depuis le début de la guerre, ils s'efforcent de repousser les forces du Hezbollah à la frontière nord, de contrecarrer les éléments terroristes en Judée-Samarie et, ces jours-ci, de démanteler les brigades du Hamas dans la bande de Gaza, au péril de leur vie", ajoute-t-il. "Toute tentative de dénigrement d'une unité entière jette une ombre sur les actions menées par Tsahal pour protéger les citoyens d'Israël et contrecarrer les éléments terroristes. Le préjudice causé à un bataillon est un préjudice causé à l'ensemble de l'establishment de la défense, et ce n'est pas ainsi que l'on se comporte avec des partenaires et des amis", avait affirmé Yoav Gallant.