Israël: le gouvernement lance un programme d'aide pour l'industrie du tourisme

150 millions de shekels vont être alloués aux hôtels dont certains ont connu des baisses de revenus de 40%

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé mercredi un nouveau programme d'aide pour l'industrie touristique fortement impactée par les nouvelles interdictions d'entrée sur le territoire aux étrangers, consécutives à la propagation du variant Omicron en Europe.

Ce programme, coparrainé par le ministre des Finances Avigdor Lieberman, le ministre du Tourisme Yoel Razbozov et la ministre de l'Économie et de l'Industrie Orna Barbibai, sera bientôt soumis à l'approbation du gouvernement.

Le projet comprend une enveloppe de 150 millions de shekels (42,7 millions d'euros) pour les hôtels qui, pour la plupart, ont connu des baisses de revenus de 40% ou plus, un fonds de 60 millions de shekels (17 millions d'euros) pour rembourser certains frais de fonctionnement et des salaires, et le financement d'un programme de reconversion pour les travailleurs du secteur du tourisme pour les former à des carrières, notamment dans les domaines de la high tech et de l'industrie.

"Je remercie le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, les ministres du gouvernement et les professionnels pour leur travail acharné et leur compréhension sincère concernant la situation critique des travailleurs et des employés de l'industrie du tourisme", a déclaré Yoel Razbozov.

De son côté, Naftali Bennett a affirmé que le gouvernement devait "aider les employés de l'industrie du tourisme dans les moments difficiles".

"L'objectif est de protéger la santé des citoyens israéliens du variant Omicron tout en gardant l'économie ouverte (…) Nous avons formulé un paquet d'aide important pour l'industrie du tourisme et nous continuons à formuler des solutions pour tous ceux qui en ont besoin", a-t-il ajouté.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse significative du nombre de touristes en Israël au cours des deux dernières années. Alors qu'environ 4,5 millions de touristes se sont rendus en Terre sainte en 2019, il n'y a eu que 370.000 visiteurs en 2021 à partir de novembre, selon le ministre des Finances Avigdor Lieberman.