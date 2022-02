Israël: le cabinet approuve le projet de réforme sur la conversion au judaïsme qui va maintenant être soumis à la Knesset

La proposition vise à introduire une plus grande concurrence dans la conversion religieuse

Le cabinet a approuvé dimanche le projet de loi du ministre des Services religieux Matan Kahana visant à réformer le processus de conversion au judaïsme parrainé par l'État.

La proposition vise à introduire une plus grande concurrence dans la conversion religieuse, en permettant non seulement au rabbinat national d'approuver les conversions - comme c'est le cas aujourd'hui - mais aussi aux rabbinats régionaux et municipaux.

Toutefois, ses détracteurs affirment que la réforme pourrait finalement avoir peu d'impact, car ces autorités locales sont en fin de compte contrôlées par le rabbinat national et d'autres dispositions du projet de loi pourraient également maintenir le pouvoir de décision finale entre les mains du grand rabbin.

Après avoir été approuvé par le cabinet, le projet de loi va maintenant passer à la Knesset pour une première lecture. S'il est adopté, il sera ensuite envoyé en commission pour un examen plus approfondi et des modifications éventuelles, avant d'être ramené en plénière pour une deuxième et une troisième lecture.

La réforme proposée a suscité de vives critiques de la part de personnalités ultra-orthodoxes, dont le grand rabbin, ainsi que de certains membres du camp national-religieux.

Dans un tweet suivant l'approbation du projet de loi au cabinet, M. Kahana a salué une réforme "historique".

"Ensemble, nous avons fait un pas vers la préservation de l'identité juive de l'État d'Israël : une loi de conversion parrainée par l'État, conformément à la loi juive, sous les auspices du rabbinat", a-t-il déclaré.