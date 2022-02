Le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, va se présenter pour un sixième mandat

L'édile de la ville blanche est au pouvoir depuis près de 25 ans

Le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, a annoncé mercredi qu'il se présentera pour un sixième mandat consécutif lors des élections municipales prévues l'année prochaine.

M. Huldai, 77 ans, a enchaîné cinq mandats consécutifs depuis sa première élection, il y a 25 ans, en 1998.

À plus d'un an et demi des prochaines élections municipales, l'édile de la ville blanche a déclaré qu'il avait l'intention de briguer un sixième mandat, précisant qu'il prendra sa décision finale probablement l'année prochaine.

"Je suis toujours fort", a-t-il déclaré à la radio de l'armée, évoquant les questions brûlantes qu'il aimerait encore aborder.

"Avec les questions du coût de la vie élevé et des terribles embouteillages, je pense que j'ai quelque chose à apporter", a-t-il affirmé.

Mardi, Ron Huldai a annoncé un plan visant à réduire le coût de la vie à Tel-Aviv pour ses habitants de plusieurs milliers de shekels chaque mois.

"Il est crucial que les différentes communautés puissent vivre dans notre ville. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire alors que le coût de la vie continue d'augmenter", a-t-il écrit sur Twitter.

"C'est pourquoi nous présenterons un plan qui aidera les familles et les résidents de la ville en réduisant considérablement le coût des services municipaux, de l'éducation et de l'aide sociale - une réduction qui peut s'élever à des milliers de shekels par famille", a-t-il ajouté.

En décembre 2021, Tel-Aviv a été classée comme la ville la plus chère au monde dans une enquête de l'Economist Intelligence Unit (EIU).