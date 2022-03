Israël atteint le nombre de réfugiés ukrainiens non juifs qu'il avait dit être prêt à accueillir

Israël avait indiqué qu'il accorderait des visas à 5.000 réfugiés non juifs cherchant à échapper à la guerre

Les autorités israéliennes ont déclaré dimanche que le nombre maximum de réfugiés ukrainiens non juifs que le pays était disposé à accepter avait été atteint.

La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré la semaine dernière qu'Israël autoriserait les 20.000 Ukrainiens munis de visas de tourisme ou qui se trouvaient illégalement dans le pays avant l'invasion russe à y rester, et qu'il accorderait également des visas à 5.000 autres réfugiés non juifs cherchant à échapper à la guerre.

Ces 5.000 visas permettraient uniquement aux réfugiés de rester dans le pays sans crainte d'être expulsés.

Ils ne leur permettraient pas de travailler légalement, d'envoyer leurs enfants à l'école ou d'avoir accès aux soins de santé en Israël.

Tous les Ukrainiens juifs sont autorisés à entrer en Israël et à recevoir la citoyenneté en vertu de la loi du retour, et le gouvernement s'attend à ce que les combats incitent des dizaines de milliers de Juifs russes et ukrainiens à se rendre en Israël.

L'Autorité de la population, de l'immigration et des frontières a déclaré dimanche que 7.179 personnes sont arrivées d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, dont 221 se sont vu refuser l'entrée.

En tout, 2.000 d'entre eux ont fait valoir leur droit à immigrer, ce qui signifie que le plafond des réfugiés non juifs a apparemment été atteint.

Les responsables israéliens n'ont pas encore réagi au franchissement de ce plafond.

Deux hôtels ont été réquisitionnés à Tel-Aviv pour héberger les réfugiés dans l'attente de la régularisation de leur situation, après que leurs difficiles conditions de détentions à l'aéroport Ben Gourion ont été vivement dénoncées.

Samedi soir, des dizaines de personnes ont manifesté devant le domicile d'Ayalet Shaked pour demander que davantage de réfugiés soient autorisés à entrer en Israël, et des centaines d'autres ont manifesté dans le centre de Tel-Aviv.