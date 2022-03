Israël: Pnina Tamano-Shata se défend d'avoir dénoncé "l'hypocrisie blanche" des ministres sur la politique d'accueil des réfugiés

La ministre a dénoncé la différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les immigrés éthiopiens

La ministre de l'Immigration, Pnina Tamano-Shata, a défendu jeudi les propos qu'elle a tenus lors d'une réunion du cabinet en début de semaine, lorsqu'elle a interpellé ses collègues blancs pour leur "hypocrisie" concernant le traitement par Israël des réfugiés d'Ukraine par rapport à ceux d'Éthiopie.

"La vérité est connue de tous et parfois les gens n'aiment pas entendre la vérité", a-t-elle déclaré au site d'information Ynet. "J'ai dit la vérité. Il y a un certain niveau d'hypocrisie que nous devons expurger. La seule médecine pour traiter cela est de tout mettre sur la table pour que tout le monde puisse voir."

Lors d'une réunion du cabinet lundi, Tamano-Shata s'en est pris à ses collègues qui refusaient d'offrir aux Juifs éthiopiens cherchant à fuir leur pays déchiré par la guerre le même degré de sympathie et de soutien qu'ils manifestent aujourd'hui aux réfugiés ukrainiens.

"C'est l'hypocrisie des Blancs. Nous devons également travailler pour faire promouvoir l'immigration des Juifs d'Éthiopie, qui fuient également une guerre", a-t-elle déclaré.

En réponse, le ministre de la Diaspora, Nachman Shai, a alors répondu : "Nous venons d'Europe".

Tamano-Shata, qui a elle-même immigré d'Éthiopie, n'aurait pas bien pris la réponse, disant à Shai de "retirer" sa phrase. Le ministre des Finances Avigdor Liberman serait alors intervenu pour défendre Nachman Shai , soulignant que c'était "juste une blague".

"Nous sommes un peuple tellement diversifié. J'étais assis là et je me sentais petit, il était donc important pour moi de leur tendre un miroir en face, d'autant plus en tant que personne qui croit en toutes les différentes parties de la société et des tribus d'Israël", a déclaré Tamano-Shata à Ynet.

"En tant qu'Éthiopienne, je peux vous dire que je travaille autant pour les Juifs d'Inde, de France, des États-Unis, de Russie et d'Ukraine, que pour ma communauté", a-t-elle ajouté.

Mardi, la Cour suprême a rejeté une requête visant à interdire à d'autres immigrants éthiopiens de se rendre en Israël, ouvrant ainsi la voie à des milliers de personnes fuyant le conflit du Tigré , une décision que Tamano-Shata a salué.