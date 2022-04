Israël: le gouvernement perd la majorité à la Knesset après la démission de la présidente de la coalition

"Je n'en peux plus!", a-t-elle déclaré aux journalistes

La députée Idit Silman du parti Yamina, présidente de la coalition, a annoncé mercredi matin son retrait du gouvernement.

Avec cette annonce, le gouvernement dirigé par Naftali Bennett, chef du même parti, perd sa majorité à la Knesset (Parlement israélien), après seulement une dizaine de mois au pouvoir.

Mme Silman se retire de la coalition en marge de profonds désaccords idéologiques avec des membres du gouvernement.

Mardi, la députée de droite avait lancé un avertissement concernant l'introduction d'aliments contenant de la levure dans les hôpitaux - interdits dans la religion lors de la semaine de la Pâque juive - mais le Premier ministre n'avait pas réagi et appelé "à ne pas poser d'ultimatum".

Idit Silman devrait annoncer au chef du gouvernement ce mercredi matin sa démission.

"Je ne peux plus prêter main forte aux mouvements du gouvernement", a-t-elle souligné, estimant avoir "travaillé dur pour le gouvernement d'unité", mais à présent elle ne peut plus "aider à nuire à l'identité juive" de l'État et elle appelle à la mise en place d'un gouvernement de droite.

"Un autre gouvernement peut être formé au sein de ce même Parlement", a-t-elle ajouté, tandis que désormais la coalition dirigée par Naftali Bennett n'a le soutien que de 60 voix au sein de la Knesset composée de 120 députés.

Dans ce contexte, il ne manque plus qu'une seule voix au parti Likoud de Benyamin Netanyahou pour dissoudre le Parlement après la fin du congé parlementaire le 8 mai.