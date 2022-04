La coalition a perdu mercredi sa majorité au Parlement après le départ surprise de la députée de droite

Le Premier ministre Naftali Bennett a convoqué mercredi une réunion de sa faction Yamina, qui n'a plus que cinq sièges suite à la défection spectaculaire de la députée Idit Silman.

Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, la coalition de Naftali Bennett, a perdu mercredi sa majorité au Parlement après le départ surprise d'une députée de droite, aussitôt courtisée par le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou.

La députée Idit Silman, élue de la formation de droite radicale Yamina de M. Bennett, a quitté dans la matinée la coalition qui disposait de 61 sièges, seuil de la majorité à la Knesset, le Parlement comptant 120 députés.

"J'ai tenté la voie de l'unité. J'ai énormément travaillé pour cette coalition, mais malheureusement je ne peux pas nuire à l'identité juive d'Israël", a déclaré Mme Silman dans un communiqué, donnant le "la" à une journée politique intense en Israël, pays qui a organisé quatre législatives en deux ans, de 2019 à 2021.

"Je mets fin à ma présence dans la coalition et je vais tenter de parler à mes amis, afin de retourner à la maison et former un gouvernement de droite. Et je sais que je ne suis pas la seule à me sentir ainsi", a ajouté la députée Silman dont la déclaration a été aussitôt saluée par M. Netanyahou.

De son côté, le chef de la Liste arabe unie, Ayman Odeh, a déclaré mercredi que les partis arabes d'opposition "ne seront pas une bouée de sauvetage" pour le Premier ministre Naftali Bennett, indiquant qu'il ne comptait pas rejointe la coalition.

Le travail législatif de la Knesset est actuellement en pause et le budget, qui doit être voté par une majorité pour éviter une dissolution, a déjà été approuvé par le Parlement.

La coalition dispose désormais de 60 sièges, soit autant que l'opposition. Mais si celle-ci parvenait à rallier au moins un autre député du gouvernement, elle pourrait initier une motion de censure et ainsi potentiellement mener le pays vers de nouvelles législatives.

Benyamin Netanyahou, qui cherche à revenir au pouvoir en dépit de son procès pour corruption, a appelé mercredi les autres élus de droite du gouvernement à rejoindre son camp, alors que l'opposition de droite avait déjà prévu une grande manifestation dans la soirée à Jérusalem contre la coalition gouvernementale.

Le départ de la députée Silman intervient après une querelle cette semaine avec le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz (gauche), après que celui-ci a demandé aux hôpitaux, en conformité avec une décision de la Cour suprême, d'autoriser la distribution de pain au levain - et non azyme comme le veut la tradition juive -- pendant la Pâque juive qui doit débuter la semaine prochaine.

Mais des commentateurs politiques remettent mercredi en cause ce seul motif, soulignant des tensions au sein de la coalition au Parlement réunissant à la fois des députés de la droite radicale et du parti arabe Ra'am, et des pressions sur cette députée pour quitter ce camp.