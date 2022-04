Israël: le ministre des Affaires religieuses appelle sa colistière Idit Silman à revenir sur ses positions

"Il est encore possible de faire marche arrière et de continuer à maintenir ce gouvernement"

Le ministre israélien des Affaires religieuses, Matan Kahana du parti Yamina, a appelé jeudi l'ancienne présidente de la coalition Idit Silman à revenir sur ses positions et à soutenir le gouvernement.

"Vous vous êtes battu pour la coalition, vous étiez donc en première ligne du feu des critiques, et ce fut une succession d'attaques brutales et imparables", admet-il dans une lettre ouverte sur sa page Facebook à sa colistière qui a annoncé mercredi son retrait du gouvernement.

"Mais il est encore possible de faire marche arrière et de continuer à maintenir ce gouvernement", a-t-il affirmé, mettant en garde contre "une nouvelle campagne électorale qui conduira une fois de plus à un chaos gouvernemental qui nuira au pays".

Plus tôt, le député Yamina Nir Orbach, a révélé l'ultimatum qu'il a posé au Premier ministre Naftali Bennett pour se maintenir au sein de la coalition.

"Nombreux sont les gens de droite et de la droite religieuse nationale à croire en ce gouvernement et souhaitent désespérément qu'il continue d'exister", a souligné le ministre, ajoutant: "C'est possible".

"Nous devons seulement revenir aux ententes de base avec lesquelles nous sommes partis", a expliqué M. Kahana.

La formation de ce gouvernement a été "courageuse", avec des partis idéologiquement divergents se réunissant pour le bien du pays.

"Nous savions tous que nous ne pouvions pas réaliser nos souhaits idéologiques les plus profonds", a-t-il rappelé, "mais nous y sommes allés afin de sauver Israël de l'impasse vers laquelle il se dirigeait".

Matan Kahana a par ailleurs accusé le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou, de "diffuser des mensonges et de fausses informations", et de "tout faire pour intensifier la polarisation et approfondir la division au sein du peuple".

Il a toutefois dans le même temps, averti les membres de gauche de la coalition d'éviter de se faire du capital politique au détriment de la droite, "le gouvernement doit tenir ses engagements envers son flanc droit, y compris la construction d'implantations en Cisjordanie".

"Nous devons revenir aux ententes de base avec lesquelles nous avons commencé", a-t-il martelé.