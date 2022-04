Israël: "Ma décision de quitter la coalition est définitive" (Idit Silman)

La députée a appelé ses amis de la coalition à "établir un gouvernement national sioniste"

La députée du parti Yamina, Idit Silman, qui a provoqué un tremblement de terre la semaine dernière en quittant la coalition, a déclaré dimanche qu'elle n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision.

"Ma décision de mettre fin à ma participation à la coalition était fondée sur des valeurs et elle est donc définitive", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La députée a appelé ses amis de la coalition et de la faction Yamina "à exprimer la position de la majorité du public israélien et à établir un gouvernement national sioniste au sein de cette Knesset."

Idit Silman a annoncé son départ surprise de la coalition, mais pas de la Knesset la semaine dernière, laissant le gouvernement au bord de l'effondrement avec seulement 60 sièges et aucune majorité.

L'appel de la députée à former un nouveau gouvernement au sein de la Knesset actuelle nécessiterait probablement que plusieurs autres membres de Yamina et d'autres factions de droite de la coalition, telles que Nouvel Espoir, fassent également défection et rejoignent les partis d'opposition de droite.

Idit Silman avait annoncé son départ de la coalition dans un communiqué dans lequel elle a affirmé : "J'ai tenté la voie de l'unité. J'ai énormément travaillé pour cette coalition, mais malheureusement je ne peux pas nuire à l'identité juive d'Israël. Je mets fin à ma présence dans la coalition et je vais tenter de parler à mes amis afin de retourner à la maison et former un gouvernement de droite. Et je ne suis pas la seule à me sentir ainsi".

Dans la foulée, le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré les chefs des partis membres de sa coalition.

"La chose la plus importante maintenant est de stabiliser la coalition. J'ai parlé aux chefs des partis et tous veulent continuer avec ce gouvernement qui travaille pour le bien des citoyens", a-t-il indiqué.

"L'alternative ce sont d'autres élections et peut-être d'autres encore et encore, pour revenir à une instabilité dangereuse pour Israël", a averti M. Bennett".

Il a accusé les partisans de Benyamin Netanyahou notamment d'avoir multiplié les "attaques verbales" contre Mme Silman afin de la pousser à quitter la coalition.