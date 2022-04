Israël: "Si nous travaillons correctement, ce gouvernement sera encore là lors du prochain Pessah" (Y. Lapid)

"La plus grande chose que ce gouvernement ait faite est de ramener la grande idée de l'unité israélienne"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a déclaré jeudi que le gouvernement actuel va continuer à se maintenir au pouvoir malgré la crise actuelle, consécutive au départ de la députée Idit Silman (parti Yamina) de la coalition.

Lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, Yaïr Lapid a affirmé que "la crise politique actuelle n'est pas facile, mais elle est gérée. Si nous travaillons correctement, ce gouvernement sera présent lors de la prochaine Pâque juive et celle d'après".

"La plus grande chose que ce gouvernement ait faite est de ramener la grande idée d'un bien commun, de l'unité israélienne. Faire travailler ensemble la droite, la gauche et le centre pour les citoyens d'Israël et pour l'État d'Israël", a-t-il indiqué.

"Ce gouvernement est la seule réponse à l'alliance impie et dangereuse entre Bezalel Smutrich et Ayman Odeh. Deux personnes qui travaillent ensemble à la Knesset en étroite collaboration pour déstabiliser le gouvernement et l'État", a ajouté le chef de la diplomatie israélienne.