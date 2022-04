Mansour Abbas appelle au calme à Jérusalem et réitère l'engagement du parti Raam dans la coalition

Le chef du parti arabe avait déclaré que les affrontements sur le Mont du Temple étaient une "ligne rouge"

Le chef du parti arabe israélien Raam Mansour Abbas a déclaré samedi que lui et sa formation souhaitaient voir la coalition réussir, et a cherché à minimiser les perspectives de voir Ra'am quitter le gouvernement en raison des affrontements entre émeutiers palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem.

S'exprimant un jour après avoir déclaré que les affrontements violents sur le Mont du Temple étaient une "ligne rouge" qui pourrait remettre en cause la présence de Raam au sein de la coalition, Abbas a déclaré sur Channel 12 que son parti souhaitait continuer à faire avancer la cause arabe au sein du gouvernement.

Le député Mazen Ghnaim, également membre de Raam, avait menacé de quitter la coalition vendredi "si les actions des forces de sécurité à la mosquée Al-Aqsa bénie" ne cessaient pas "immédiatement".

Dans un souci d'apaisement, Mansour Abbas a déclaré samedi que "chaque membre de Ra'am porte une lourde responsabilité, et se trouve dans une position inconfortable sur certaines questions".

"Les scènes à Al-Aqsa ont été très difficiles. Peu importe comment elles ont commencé ou comment elles se sont terminées. Lorsque vous voyez ces images, cela affecte les nerfs des gens et vous verrez donc différentes réactions. Nous avons agi et lancé un appel au calme (…) afin de permettre aux gens de prier en paix."

"Chez Raam, nous sommes unis. Nous avons une direction commune, nous sommes entrés dans la coalition pour faire avancer les intérêts du public arabe. C'est ce que nous faisons, et nous contribuons à calmer les esprits et rassembler les gens", a-t-il ajouté.

Il a dit espérer que "l'atmosphère des vacances calme les choses et amène les gens à repenser à la tolérance, aux valeurs, au caractère sacré de la vie."

Vendredi, des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et la police israélienne sur le Mont du Temple, faisant plus de 150 blessés chez les émeutiers, selon le Croissant-Rouge. De son côté, Israël a déploré trois blessés.

Selon la police, 400 personnes ont été arrêtées, dont environ 300 ont été libérées samedi.

Selon la police, les affrontements ont été déclenchés par des "éléments violents" qui ont cherché la confrontation avec les agents de sécurité, en rassemblant des pierres et d'autres armes dans l'enceinte et en défiant les forces israéliennes sur place.