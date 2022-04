Israël: Mansour Abbas boycotte une réunion des dirigeants de la coalition

Le parti Ra'am a suspendu sa participation à la coalition suite aux violences sur le mont du Temple

Le chef du parti Ra'am, Mansour Abbas, a boycotté une réunion des dirigeants de la coalition qui s'est tenue jeudi soir, en raison du mécontentement persistant du parti à l'égard de la politique du gouvernement concernant, entre autres, le mont du Temple de Jérusalem, a rapporté le radiodiffuseur public Kan.

La formation arabe a suspendu sa participation à la coalition au début du mois en raison des pressions exercées sur elle, suite aux violences continues entre la police israélienne et les émeutiers palestiniens à Jérusalem.

Le parti a depuis émis diverses conditions pour un retour au Parlement et au sein de la coalition, notamment l'attribution de sommes plus conséquentes pour le développement économique et l'avancement des plans de logement de la communauté arabe.

Selon Kan, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a rencontré Mansour Abbas mercredi, dans ce qui a été décrit par une source comme une "réunion sérieuse et constructive". Cependant, les parties n'ont apparemment pas réussi à s'entendre.

La décision de Ra'am de suspendre sa participation à la coalition a été largement déclarative jusqu'à présent, car le parlement est en vacances. Certaines sources au de l'opposition ont cependant déclaré qu'elles y voyaient une nouvelle occasion d'affaiblir la coalition.

Par ailleurs, Mansour Abbas s'est rendu en Jordanie en début de semaine pour participer à un dîner de rupture du jeûne du ramadan organisé par le roi Abdallah II, au cours duquel les deux hommes ont évoqué les récentes tensions à Jérusalem, où la Jordanie est en charge de la gestion des lieux saints musulmans.