"Ilan était un leader syndical qui prônait la paix et la justice sociale, et un grand sioniste"

L'ancien député du parti Meretz et militant pour la justice sociale Ilan Gilon est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé sa famille dimanche matin.

"L'homme au plus grand cœur de tous les temps est mort. Un leader syndical qui prônait la paix et la justice sociale, et un grand sioniste", a déclaré sa famille dans un communiqué. "Nous sommes profondément attristés en tant que famille et aussi en tant qu'Israéliens".

Ilan "le rouge" a été chef de la faction Meretz à la Knesset et député de 1999 à 2003, puis de nouveau de 2009 à 2021.

Né en Roumanie, Ilan Gilon a contracté la polio pendant son enfance, ce qui lui a laissé des difficultés pour marcher et l'a obligé à utiliser un scooter de mobilité pour se déplacer.

Lorsqu'il avait 9 ans, sa famille a immigré en Israël et s'est installée dans la ville côtière d'Ashdod.

Membre actif d'organisations de jeunesse et de groupes d'étudiants, il est devenu maire adjoint d'Ashdod sous l'étiquette Meretz.

En 1999, il a été élu pour le premier de ses deux mandats de député à la Knesset, devenant rapidement une figure clé dans la défense des droits du travail, des enfants, des travailleurs étrangers et des personnes vulnérables, ainsi que dans l'aide apportée à d'innombrables personnes qui lui demandaient de l'aide.

Il a également été un activiste clé dans les manifestations visant à améliorer la vie des personnes handicapées, faisant campagne pour améliorer l'accès aux bâtiments et à augmenter les prestations sociales.

Le Premier ministre Naftali Bennett lui a rendu hommage, mettant en valeur son combat pour la justice sociale.

"Ilan Gilon, un membre de la Knesset qui travaillait dur et connaissait le parlement, un homme honnête au grand cœur, est décédé ce matin prématurément", a déclaré M. Bennett dans un communiqué.

"Il travaillait dur pour résoudre les problèmes individuels des citoyens qui s'adressaient à son bureau. Il avait l'habitude de dire : 'Un membre de la Knesset doit prendre des décisions comme s'il était vieux, pauvre et malade, et non comme s'il était jeune, riche et en bonne santé'. Condoléances à sa famille. Que sa mémoire soit une bénédiction".

Le leader du Meretz, Nitzan Horowitz, a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition d'un pilier du parti.

"Ilan est parti. Un homme de principes, un guerrier et, plus important encore, un être humain, un mensch. C'est aussi ce qu'il considérait comme le plus important - être un être humain ", a tweeté M. Horowitz.

Le député du Likoud David Bitan a déclaré que bien que lui et Gilon avaient des différences idéologiques, ils se sont rejoints sur différents sujets.

"Ilan était un député énergique qui restait ferme sur ses positions idéologiques. Même s'il venait de la gauche, nous avons coopéré sur beaucoup de choses et notamment sur la loi sur le handicap. Que sa mémoire soit une bénédiction", a tweeté M. Bitan.