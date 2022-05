Yaïr Lapid et d'autres membres de la coalition se joignent à l'appel d'A. Lieberman pour modifier la loi sur l'État-nation

La révélation de l'identité d'un soldat druze tué lors d'une opération à Gaza suscite à nouveau le débat

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a soutenu dimanche l'appel du ministre des Finances Avigdor Lieberman à modifier la loi qui définit Israël comme un État juif, après qu'un officier des forces spéciales tué lors d'une opération secrète de 2018 à Gaza a été identifié ce matin comme étant druze.

"Je suis d'accord avec chaque mot", a tweeté Lapid en réaction aux propos de son collègue des Finances.

"Il y a une contradiction évidente entre la loi sur la citoyenneté dans sa version actuelle et les éloges prononcés en hommage au lieutenant-colonel Mahmoud Khir al-Din", a déclaré Avigdor Lieberman plus tôt dans la matinée sur Twitter.

"Nous avons l'occasion de réparer la loi sur l'État-nation et d'officialiser la Déclaration d'indépendance en tant que loi fondamentale", a ajouté A. Lieberman, appelant l'opposition et la coalition à réévaluer la loi contestée et "à faire ce qui est nécessaire plutôt que de se contenter de mots comme 'frères d'armes' à l'égard de la communauté druze."

La loi adoptée en 2018 a suscité des critiques pour sa discrimination à l'égard des minorités et en particulier des citoyens druzes, dont beaucoup occupent des postes élevés dans l'armée israélienne et d'autres organismes publics.

Le député travailliste Gilad Kariv a affirmé que la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset, qu'il dirige, délibérera prochainement pour une éventuelle modification de la loi.

Le site d'information Walla cite toutefois des sources au sein de la coalition selon lesquelles, les chances d'adopter tout amendement sont très faibles en raison de l'opposition des partis de droite Yamina et Nouvel Espoir.

L'année dernière, Avigdor Lieberman avait déclaré que la loi n'aurait pas dû être promulguée et qu'elle devait être modifiée pour refléter "mot pour mot" la Déclaration d'indépendance israélienne de 1948, en appliquant la valeur de l'"égalité" aux lois fondamentales d'Israël.