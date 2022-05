Yaïr Lapid va rencontrer la députée Meretz qui a quitté la coalition "pour trouver une solution"

Rinawie Zoabi a déclaré jeudi soir qu'elle ne votera pas nécessairement pour faire tomber le gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, s'est entretenu jeudi soir avec la députée du Meretz Ghaida Rinawie Zoabi, qui a annoncé plus tôt dans la journée qu'elle démissionnait de la coalition.

La conversation s'est déroulée dans une bonne ambiance et les deux ont convenu de se rencontrer dimanche pour trouver une solution à la situation.

Pendant ce temps, les tensions au sein de la coalition se sont renforcées. Des ministres de premier plan ont sévèrement critiqué la conduite de Lapid et du chef du Meretz, Nitzan Horowitz, sur le fait qu'ils n'aient pas anticipé que Rinawie Zoabi avait l'intention de démissionner.

"Si jusqu'à hier nous estimions pouvoir survivre encore deux mois et demi, aujourd'hui nous n'en sommes plus sûrs", ont déclaré des ministres à Channel 13.

Malgré ces inquiétudes, Rinawie Zoabi a déclaré jeudi soir qu'elle ne votera pas nécessairement pour faire tomber le gouvernement.

"Si la proposition (de faire tomber la coalition) est présentée mercredi, je voterai en conscience et je verrai ce qui se passe. Je réfléchirai à mes actions", a déclaré la députée dans une interview accordée à Channel 12.

De son côté, le député du Likoud Micky Zohar a déclaré que de nouvelles élections n'étaient plus "qu'une question de temps" après la démission de Rinawie Zoabi.

"Plus longtemps ils restent au pouvoir, mieux c'est pour nous", a déclaré Zohar, ajoutant : "Le public en a de plus en plus marre d'eux. Il revient vers la vraie droite et le Likoud. Nous approchons des élections à pas de géant."

Le départ de Ghaida Rinawie Zoabi intervient six semaines après la démission de la député de la formation de droite radicale Yamina Idit Silman, qui avait placé la coalition à la parité avec l'opposition.

La coalition se trouve désormais en minorité avec 59 élus contre 61, sur un total de 120 députés au Parlement israélien (Knesset).

Selon Asaf Shapira de l'Institut démocratique d'Israël, un centre d'analyse à Jérusalem, il est peu probable toutefois que 61 députés forment un gouvernement alternatif.

L'autre "vraie option" est que la Knesset se dissolve entrainant des élections anticipées avec le soutien de 61 membres", dit-il.