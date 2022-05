Israël: en cas d'élections, le n°2 du Likoud appelle à organiser des primaires pour désigner un nouveau chef du parti

"Je ne me lance généralement pas dans des batailles que je ne pense pas pouvoir gagner" (Y. Edelstein)

Le n°2 du Likoud, Yuli Edelstein, a appelé samedi sa faction à organiser des primaires si le président du parti Benyamin Netanyahou ne réussissait pas à former un gouvernement au sein de l'actuel Parlement en cas de dissolution de la coalition.

"Si Netanyahou est capable de réunir un gouvernement au sein de l'actuel Parlement, je ne vais certainement pas lui faire obstacle parce qu'Israël n'a pas besoin de nouvelles élections", a affirmé M. Edelstein auprès de Channel 12.

"Sinon, nous devrons organiser un vote pour la direction du parti", a-t-il souligné, précisément que "je ne me lance généralement pas dans des batailles que je ne pense pas pouvoir gagner".

La coalition dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett vacille, mais si une majorité de la Knesset vote pour un gouvernement alternatif, il pourrait être formé sans recourir à de nouvelles élections.

La coalition peut toutefois survivre en tant que minorité. Un projet de loi visant à dissoudre la Knesset et à imposer des élections nécessiterait le soutien de 61 députés, et il n'est pas clair pour l'heure si la députée de Meretz Ghaida Rinawie Zoabi, qui a annoncé jeudi retirer son soutien au gouvernement, et tous les autres membres de la Knesset en dehors de la coalition soutiendraient une telle mesure.

Si le gouvernement s'effondre, l'Etat hébreu serait contraint à son cinquième cycle électoral en moins de trois ans.

Yuli Edelstein, ancien président du Parlement et ancien ministre de la Santé, avait annoncé l'année dernière qu'il était prêt à défier Benyamin Netanyahou à la tête du Likoud.

Des primaires au sein du parti pourraient être organisées en quelques semaines, selon lui.