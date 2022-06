Israël: "A. Lieberman frappe les ultra-orthodoxes comme l'ont fait les plus grands antisémites de l'histoire" (Israel Katz)

Le ministre des Finances envisagerait de nouvelles coupes budgétaires visant la communauté ultraorthodoxe

L'ancien député du Likoud et ministre des Finances Israel Katz a vivement attaqué Avigdor Lieberman mercredi, affirmant que le ministre des Finances "se comporte comme les plus grands antisémites de l'histoire", à l’égard de la communauté ultra-orthodoxe, dans une interview à la radio Kan Reshet Bet.

"Ce que Lieberman fait, lorsqu'il menace de couper le budget ultra-orthodoxe, c'est de choisir le public ultra-orthodoxe comme victime (…) Chaque fois que Lieberman est en difficulté parce que le coût de la vie monte en flèche, il frappe les ultra-orthodoxes à la manière des plus grands antisémites de l'histoire", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, des médias ont rapporté qu'Avigdor Liberman envisagerait de nouvelles coupes budgétaires visant la communauté ultraorthodoxe dans l'éventualité où le gouvernement ne parviendrait pas à faire adopter le budget de l'État pour 2023.

Lundi, Avigdor Lieberman a déclaré lors d'une réunion de sa faction que "les études religieuses aux dépens des fonds de la coalition sont des études oisives".

"La plupart de l'argent va aux kollels (centre avancé d'études de la Torah) et les gens à partir de 29 ans y restent assis jusqu'à la retraite, à boire du café, à parler de politique, feuilleter des pages de Guemara, à déjeuner avant de rentrer chez eux", a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, le chef de la yeshiva "Chaise de miséricorde" à Bnei Brak, le rabbin Meir Mazouz, a tenu des propos virulents à l’encontre du gouvernement, déclarant lors de son cours hebdomadaire, que les ministres Avigdor Lieberman et Yair Lapid "trahissent et haïssent leur peuple, pire que les nazis."