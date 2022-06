Israël: la coalition bénéficie d'un sursis après une réunion entre Naftali Bennett et Nir Orbach

Le député du parti Yamina a été sollicité pour rejoindre le Likoud et former un gouvernement alternatif

La coalition gouvernementale en difficulté semble prête à survivre au moins au week-end, après une réunion, jeudi soir, entre le Premier ministre Naftali Bennett et un député de son parti, sollicité par le Likoud pour quitter la majorité.

Après leur rencontre, N. Bennett et le député Yamina Nir Orbach ont publié une brève déclaration commune qui ne donnait aucun détail sur leur discussion.

"La réunion a été bonne, nous nous rencontrerons à nouveau dimanche", indique le communiqué.

Jeudi, Nir Orbach a été au centre des spéculations en tant que dernier transfuge potentiel du gouvernement.

Mais le député a publiquement démenti les informations persistantes selon lesquelles il négocierait avec le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou pour rejoindre potentiellement le Likoud et former un gouvernement alternatif. Des sources proches d'Orbach ont toutefois déclaré qu'il étudiait cette possibilité.

Lors de leur rencontre à Tel Aviv, Orbach aurait dit à Bennett qu'il a l'intention de faire tomber le gouvernement dans quelques jours si les députés renégats du Meretz et du Ra'am ne sont pas maîtrisés.

Les deux hommes s’étaient également rencontrés dans la matinée, et Orbach aurait dit à Bennett "c'est fini", ajoutant et que ce n'était qu'une question de temps avant que le gouvernement ne tombe. Selon le radiodiffuseur public Kan, M. Orbach a affirmé que la coalition n'avait aucune chance de réussir à faire passer un budget d'État l'année prochaine, ce qui condamnerait finalement le gouvernement.

Si M. Orbach quitte la coalition, le gouvernement ne disposera plus que de 59 sièges à la Knesset, qui compte 120 membres, ce qui le placera en minorité.

Les membres de droite de la coalition sont de plus en plus frustrés par certains députés du Meretz et du Ra'am qui ont refusé de soutenir certains projets de loi approuvés par le gouvernement.