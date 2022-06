La plupart des Israéliens souhaitent de nouvelles élections (sondage)

Le sondage effectué mercredi donne à l'opposition 60 sièges

Les Israéliens sont plus nombreux à préférer la tenue d’une cinquième élection en trois ans et demi, plutôt que le maintien du gouvernement actuel ou la formation d'un nouveau gouvernement au sein de la Knesset actuelle, selon un sondage réalisé mercredi pour le quotidien Maariv.

39 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles souhaitaient de nouvelles élections, 28% sont en faveur du maintien du gouvernement actuel, 19% souhaitent la formation d’un nouveau gouvernement au sein de la Knesset actuelle, tandis que 14% ne se prononcent pas.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, le Likoud du chef de l'opposition Benyamin Netanyahou remporterait 34 sièges et ses alliés du Parti sioniste religieux, du Shas et du Judaïsme unifié de la gagneraient respectivement 11, 8 et 7 sièges. Il leur manquerait alors un siège pour obtenir une majorité et former un gouvernement de droite.

Du côté des partis de la coalition, Yesh Atid remporterait 21 sièges, Bleu Blanc 8, la Liste unifiée (arabe) 7, le parti travailliste 6, Yamina 5, Yisrael Beytenu 5, Nouvel Espoir 4 et Ra'am (arabe) 4. Le Meretz ne franchirait pas le seuil électoral.

Le sondage a révélé que les électeurs des partis d'opposition étaient divisés sur la manière de traiter le projet de loi visant à proroger l'application de la loi israélienne aux plus de 475.000 Israéliens vivant en Cisjordanie. En vigueur depuis 1967, cette loi est automatiquement ratifiée tous les cinq ans par le Parlement.

L'establishment de la sécurité a averti que le fait de ne pas adopter le projet de loi avant la date limite du 30 juin pourrait provoquer le chaos sur la ligne verte.

Parmi les électeurs du Likoud et de ses partis satellites, 42% soutiennent le rejet du projet de loi, comme les partis l'ont fait lundi, 20% souhaitent que le projet de loi soit adopté, et 38% n’ont pas d’opinion.

Le sondage a été réalisé mercredi auprès de 519 personnes représentant un échantillon de la population adulte israélienne.