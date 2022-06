Les chances de voir le gouvernement se dissoudre prochainement sont de plus en plus importantes

Le chef du parti arabe Ra'am, Mansour Abbas, a affirmé dimanche qu’"il est encore trop tôt pour faire l'éloge funèbre du gouvernement actuel", alors que le gouvernement vacille et que les chances de le voir se dissoudre prochainement sont de plus en plus importantes.

Lors d'une conférence à l'université Reichman de Herzliya, le député arabe a indiqué avoir déjà réussi à briser le paradigme pour montrer qu'une alliance politique entre Arabes et Juifs était possible.

"Si nous créons cette éthique selon laquelle c'est possible - et ici nous avons réussi - nous aurons toujours un endroit vers lequel revenir", a déclaré Mansous Abbas

"Celui qui dit qu'il n'y a aucune chance et que l'expérience a échoué dit fondamentalement qu'il n'y a nulle part où retourner", a-t-il ajouté.

"Nous avons réussi même si le gouvernement se dissout et que la droite obtient la majorité absolue à la Knesset", a-t-il encore affirmé.

Décrivant son attitude à l'égard de la coalition actuelle comme un "optimisme prudent", Abbas a affirmé que, bien qu'en difficulté, la coalition n'a pas encore dépassé le point de non-retour.

Le député a par ailleurs déclaré qu’il se pourrait qu’il soit ministre dans le prochain gouvernement.

Si Abbas est entré dans l'histoire en rejoignant la coalition gouvernementale actuelle en tant que chef du parti islamiste Ra'am, il a choisi de ne pas assumer un rôle ministériel.

Selon certaines informations, M. Abbas a mené des discussions discrètes avec le parti d'opposition Likoud en vue des prochaines élections.