Israël: N. Bennett se dit opposé au projet de loi empêchant les parlementaires inculpés de devenir Premier ministre

Si le texte est adopté, il empêcherait Benyamin Netanyahou de former un gouvernement

Le Premier ministre israélien sortant Naftali Bennett a indiqué mercredi qu'il ne soutiendra pas le projet de loi interdisant aux parlementaires inculpés dans le cadre d’une affaire judiciaire de former un gouvernement, et qui doit être soumis au vote de la Knesset dans la journée.

"Le droit de voter et d'être élu est sacré et constitue l'essence de la démocratie. C'était et cela reste mon opinion. Bien que nous ayons vu qu'il y a un lourd prix à payer après le mandat d'un homme accusé de crimes, ce sont les citoyens d’Israël qui doivent décider", a déclaré Naftali Bennett sur Twitter.

"Surtout à la veille d'une élection : n'essayez pas de changer les règles du jeu, mais laissez-les être décidées lors du scrutin, et je suis convaincu que [les électeurs] feront le bon choix. Je voterai donc contre cette loi", a-t-il ajouté.

Le projet de loi en question a peu de chances de passer après le refus d’inclure la mesure au projet de loi qui doit dissoudre la Knesset.

Le texte a été déposé par le député Yevgeny Soba du parti Yisrael Beytenu du ministre des Finances Avigdor Lieberman.

S’il est adopté, il empêcherait le chef de l’opposition Benyamin Netanyahou, qui est en procès pour corruption, de former un gouvernement.