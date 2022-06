Israël: Ayelet Shaked affirme qu'elle pourrait siéger dans un gouvernement dirigé par B. Netanyahou avec la Knesset actuelle

L'opposition a tenté en vain de réunir une majorité de 61 députés pour former un nouveau gouvernement

La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré mercredi au site d'information Ynet qu'elle accepterait de siéger dans un gouvernement dirigé par le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou dans le cadre de la composition actuelle de la Knesset, ce qui permettrait d'éviter les élections.

Les chances qu’un tel scénario se produise restent cependant minimes, car Mme Shaked devrait alors démissionner de son poste de ministre pour pouvoir revenir à la Knesset en tant que député.

Selon différents médias, les partis de droite et religieux de l'opposition ont tenté dans la matinée de rassembler une majorité de 61 députés issus de la droite, afin de former un nouveau gouvernement dans le cadre de la composition de la Knesset actuelle et éviter les élections. Mais aucune de ces tentatives n'a pour l’instant porté ses fruits.

Les ministres de la Défense, Benny Gantz, et de la Justice, Gideon Sa'ar, ont tous les deux déclaré qu'il n'y avait aucune chance qu'ils siègent à nouveau avec Benyamin Netanyahou.

Les députés ont approuvé dans la journée, en lecture préliminaire, la dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections, deux jours après que Naftali Bennett, à la tête d'une fragile coalition gouvernementale hétéroclite, a jeté l'éponge.

Une série de projets de loi pour dissoudre la Knesset (Parlement) ont été approuvés par une large majorité de parlementaires en première lecture. Un texte final réunissant ces projets de loi doit désormais être étudié en comité et faire l'objet de plusieurs lectures en séance plénière.

Une date pour des élections devrait être fixée la semaine prochaine. Plusieurs médias ont indiqué qu’elles pourraient se tenir fin octobre ou début novembre.