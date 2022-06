Israël: la dissolution de la Knesset attendue lundi, Y. Lapid devrait être nommé Premier ministre dans la foulée

Le chef du parti Yesh Atid occupera également le poste de ministre des Affaires étrangères

Le paysage politique israélien est appelé à changer au cours de la semaine à venir : la Knesset doit voter sa propre dissolution lundi, tandis que le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid va devenir chef de gouvernement dans la foulée.

Le Premier ministre sortant Naftali Bennett et Y. Lapid ont annoncé la semaine dernière leur décision de dissoudre la 24e Knesset après seulement un an au pouvoir, en raison de leur incapacité à maintenir plus longtemps la cohésion de leur coalition. Si tout se passe comme prévu, Israël se dirigera à l'automne vers sa cinquième élection nationale en moins de quatre ans.

La Knesset a approuvé mercredi un projet de loi préliminaire visant à se dissoudre et la mesure devrait être effective cette semaine après le passage du texte en commission et trois nouveaux votes. Yaïr Lapid doit prendre le relais en tant que Premier ministre intérimaire, mardi ou mercredi, jusqu'aux prochaines élections, selon l'accord de coalition.

Le chef du parti Yesh Atid ne devrait pas apporter de changements spectaculaires au gouvernement, a indiqué le radiodiffuseur public Kan. Bien que la Knesset cesse en grande partie de légiférer après sa dissolution, le gouvernement restera en place jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit assermenté après les prochaines élections. Yaïr Lapid sera Premier ministre jusqu'à la formation du prochain gouvernement de coalition.

La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, aurait demandé à prendre la tête du ministère de la Justice, mais celui qui est actuellement en poste, Gideon Sa'ar, a refusé de prendre le maroquin des Affaires étrangères en échange, a rapporté Channel 12.

Yaïr Lapid continuera donc d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères pendant qu'il sera Premier ministre.

La plupart du personnel du bureau du Premier ministre restera en place, y compris le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire militaire, selon Kan.