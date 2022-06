"Cela peut sembler de la fiction mais Israël a besoin d'une coalition qui s'étend de Ben Gvir à Abbas" (N. Bennett)

Le Premier ministre va quitter ses fonctions dans la semaine après un an au pouvoir

Le Premier ministre sortant, Naftali Bennett, a évoqué sa gouvernance, les changements politiques dont Israël a besoin selon lui, et le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou, dans une longue interview télévisée samedi soir.

N. Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid ont annoncé lundi leur décision de dissoudre la 24e Knesset après seulement un an de pouvoir, en raison de leur incapacité à maintenir plus longtemps la cohésion de leur coalition.

Yaïr Lapid devrait devenir Premier ministre par intérim cette semaine, conformément à l'accord de coalition.

Lors de l’interview diffusée sur Channel 12, Naftali Bennett a appelé à une approche plus inclusive de la politique en Israël, et à la fin de la pratique consistant à "invalider" certains partis par leurs adversaires politiques.

Le Premier ministre a estimé qu'un gouvernement ne devrait pas dépendre des "extrêmes", comme Bezalel Smotrich, du parti d'extrême droite Sionisme religieux, et Itamar Ben Gvir, du parti Otzma Yehudit, ou encore du parti arabe Ra'am de sa coalition, dirigé par Mansour Abbas, mais qu'il ne fallait pas les exclure.

"Un gouvernement qui dépend de Ben Gvir et Smotrich serait-il bon pour Israël ? Non. Je ne dis pas qu'ils sont interdits, mais un gouvernement ne peut pas dépendre d'eux", a déclaré Naftali Bennett. "Cette année a prouvé qu'il n'est pas bon d'être dépendant des extrêmes".

Il s'est dit toutefois opposé à la formation d'un gouvernement "entièrement" de droite.

"Un gouvernement entièrement de droite, dans le sens actuel du terme, est, à mes yeux, un désastre, car il ne dispose pas des équilibres nécessaires", a-t-il affirmé.

"Je n'exclus personne, et personne n'est exclu, mais nous avons besoin d'une structure gouvernementale centrale et ensuite nous pouvons amener des gens allant de Ben Gvir à Mansour Abbas. Cela peut sembler de la fiction., mais toute la culture de l'invalidation doit disparaître", a-t-il ajouté.

Israël s'apprête à vivre sa cinquième élection générale en moins de quatre ans. Le bloc d'opposition dirigé par B. Netanyahou a obtenu de bons résultats dans les sondages, mais aucun bloc ne semble toutefois en mesure de composer une majorité sans changement d'alliances politiques, ce qui fait craindre un retour à l'impasse politique et à l'instabilité.

L'avenir politique de Bennett est incertain, car son parti est tombé à quatre sièges dans les derniers sondages, alors qu'il en avait remporté sept l'année dernière.

N. Bennett a par ailleurs reconnu qu'il aurait dû se concentrer davantage sur la gestion de son propre parti et de la politique intérieure lorsqu'il était Premier ministre, et moins sur la réalisation de progrès sur le plan international, notamment avec l’Ukraine et les Émirats arabes unis.

Le parti de Bennett, Yamina, s'est avéré être l'un des maillons faibles de la coalition. Deux de ses membres, Idit Silman et Nir Orbach, ont quitté la coalition en l’espace de quelques mois, lui portant un coup fatal.

"Je pense avoir été un Premier ministre qui a essayé de faire le bien pour son peuple et son pays. Je pense avoir réussi", a-t-il conclu.