Israël: un député du Likoud déclare que Ra'am pourrait rejoindre une coalition de droite, B. Netanyahou dément

"Si Mansour Abbas veut nous rejoindre après que nous ayons 61 [sièges], alors bienvenue" a indiqué D. Amsalem

Un proche du leader de l'opposition Benyamin Netanyahou a déclaré dimanche que le parti Ra'am dirigé par Mansour Abbas serait le bienvenu dans une éventuelle coalition dirigée par le Likoud, si le gouvernement obtient une majorité sans le soutien du parti arabe.

"Les partis antisionistes ne peuvent pas faire partie du gouvernement tant que celui-ci n'a pas [une majorité de sièges]", a déclaré David Amsalem, député du Likoud, à Channel 12 news. Des propos qui ont été rapidement désavoués par B. Netanyahou et son parti.

"Si Mansour Abbas veut nous rejoindre après que nous ayons 61 [sièges], alors bienvenue", a déclaré David Amsalem. "Mais nous ne pouvons pas compter sur lui. Les Juifs ne peuvent pas compter sur un parti antisioniste", a-t-il ajouté.

"Nous le disons tout le temps. Un gouvernement doit avoir une majorité sioniste. Une fois que nous aurons une majorité sioniste, si quelqu'un d'autre veut [nous rejoindre], cela ne me pose aucun problème", a-t-il martelé.

"Nous n'avons jamais eu de problème à coopérer avec les partis arabes sur les questions civiques, mais lorsque nous nous en remettons à eux sur les questions nationales, nous perdons notre identité juive", a-t-il encore affirmé.

Peu après la diffusion de l'interview, le parti Likoud a indiqué dans une déclaration que les propos de David Amsalem ne reflètent ni la position ni l'opinion, de l'ancien Premier ministre Netanyahou.

"B. Netanyahou n'a jamais accepté et n'acceptera jamais d'inclure Ra'am dans sa coalition", a souligné le Likoud.

Amsalem a ensuite publié une déclaration dans laquelle il est revenu sur ses propos.

"Nous avons l'intention d'établir un gouvernement national qui promouvra les valeurs du judaïsme et du sionisme (…) Nous ne formerons un gouvernement de 61 députés qu'avec les partis du bloc de droite !", peut-on lire dans la déclaration.

B. Netanyahou a rejeté les propos d'Amsalem indiquant qu’ils ne représentaient " seulement son opinion".

"Ra'am est un parti antisémite et antisioniste qui soutient le terrorisme et représente les Frères musulmans, qui cherchent à détruire Israël", a déclaré B. Netanyahou. "Le Likoud sous ma direction n'a jamais accepté et n'acceptera jamais d'inclure Ra'am dans une quelconque coalition".

Le Likoud et ses alliés de droite ont affirmé à plusieurs reprises que Ra'am soutenait le terrorisme. Ra'am représente la branche sud du Mouvement islamique israélien, qui est considérée comme modérée, par opposition à la branche nord du mouvement, plus extrémiste. À plusieurs reprises, Mansour Abbas a fermement condamné le terrorisme et a également déclaré qu'Israël était et resterait un État juif.

Malgré les protestations du Likoud, M. Abbas affirme que M. Netanyahou l'a courtisé l'année dernière dans le cadre de ses efforts pour bâtir une coalition.