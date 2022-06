Israël: N. Bennett salue l'esprit d'unité du gouvernement lors de son dernier conseil des ministres

Naftali Bennett doit céder le poste de Premier ministre à Yaïr Lapid une fois que la Knesset sera dissoute

Le Premier ministre Naftali Bennett a présidé dimanche la dernière réunion de son cabinet, la Knesset devant se dissoudre cette semaine. Cette dissolution va provoquer l’organisation de nouvelles élections qui se tiendront à l'automne.

Le Premier ministre a félicité sa coalition disparate pour ses réalisations qui, a-t-il déclaré, ont été le fruit de sa capacité à travailler de manière unie au nom du peuple.

La décision de M. Bennett de déclencher des élections met fin à un projet politique ambitieux qui a réuni huit partis idéologiquement différents qui ont mis de côté leurs différences pour évincer l'ancien dirigeant Benyamin Netanyahou, l'actuel chef de l'opposition, qui a maintenant la possibilité de revenir diriger le pays. Les prochaines élections, les cinquièmes que le pays organise en quatre ans, vont prolonger une crise politique sans précédent en Israël.

Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, Bennett a énuméré les réalisations de son gouvernement qui aura duré un an, et a remercié ses partenaires de coalition.

"C'était un excellent gouvernement qui s'est appuyé sur une coalition compliquée. Et ici, dans cette salle, il y a un groupe de personnes qui ont su mettre de côté leurs désaccords idéologiques, s'élever au-dessus et travailler pour l'État d'Israël", a-t-il déclaré.

Naftali Bennett est notamment revenu sur le retour au calme dans le sud et la reprise économique après les ravages de la pandémie de coronavirus.

"Pour la première fois depuis des années, la récolte dans les communautés adjacentes à la bande de Gaza s'est terminée dans le calme et avec succès, sans ballons incendiaires, sans feux ni roquettes du Hamas", a déclaré Bennett, faisant allusion aux attaques dirigées du groupe terroriste qui ont perturbé la vie quotidienne des localités frontalières ces dernières années.

Parmi les autres réalisations, il a indiqué que des centaines de milliers de personnes avaient repris le travail alors qu'au plus fort de la pandémie, plus d'un million d'Israéliens étaient au chômage.

"Ensemble, nous avons fait passer Israël de l'effondrement économique à la croissance ; ensemble, nous avons ramené le déficit astronomique à zéro", s’est-il félicité.

La semaine dernière, N. Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid ont annoncé qu'ils chercheraient à dissoudre la Knesset car leur coalition ne pouvait plus fonctionner. Un projet de loi préliminaire visant à dissoudre le Parlement a été adopté en première lecture la semaine dernière et devrait être approuvé lors d’un vote final lundi.

Dans le cadre de l'accord de partage du pouvoir, Naftali Bennett doit céder le poste de Premier ministre à Yaïr Lapid une fois le Parlement dissous.