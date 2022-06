Israël: après des négociations de dernières minutes, les députés vont de nouveau tenter de dissoudre la Knesset jeudi

Le marchandage politique autour de l'adoption du texte prolonge un processus de plus en plus chaotique

Le vote du projet de loi sur la dissolution de la Knesset qui devait se tenir mercredi soir a été repoussé à jeudi matin après l’échec de négociations sur des revendications de dernière minute.

Les lectures finales du texte visant à disperser la Knesset et à organiser de nouvelles élections ont été reportées à jeudi matin à 9 heures, prolongeant ainsi un processus de plus en plus chaotique alors que les députés avaient approuvé à une écrasante majorité le texte en lecture préliminaire la semaine dernière.

Le marchandage politique autour du projet de loi a considérablement retardé le processus de préparation du texte au sein de la commission parlementaire de la Knesset au cours de la journée de mercredi.

Les partis de la coalition Yisrael Beytenu et Avoda (travailliste) tenaient absolument à ce qu'une loi visant à accélérer et à rationaliser le développement d'un système de métro dans le centre d'Israël - la loi dite du métro - soit adoptée avant la dissolution de la Knesset.

De son côté, l'opposition a exigé, en échange de son soutien, que le statut de transfuge du député Amichai Chikli soit annulé. Celui-ci, qui a été élu à la Knesset en tant que membre du parti Yamina du Premier ministre sortant Naftali Bennett, a été exclu par sa formation pour s'être opposé à la coalition, ce qui l'empêche de se présenter dans une faction existante lors des prochaines élections.

L'annulation de la désignation de Chikli comme "transfuge" pourrait lui permettre, ainsi qu'à ses collègues députés renégats de Yamina, Idit Silman et Nir Orbach, de quitter le parti et de rejoindre le Likoud du leader de l'opposition Benyamin Netanyahou.

Yisrael Beytenu et le parti travailliste ont cherché à approuver ces revendications, mais Yamina et le parti Nouvel espoir du ministre de la Justice Gidon Sa'ar s'y sont farouchement opposés, ce qui a conduit à l'échec de l’adoption du projet de loi sur la dissolution mercredi soir.

"Le fait qu'Amichai Chikli soit prêt à sacrifier le métro, qui changera la vie de millions d'Israéliens, pour améliorer sa carrière politique personnelle est le comble du misérabilisme et de l'opportunisme", a déclaré Yamina dans un communiqué. "Chaque Israélien dans un embouteillage inutile saura que c'est à cause d'Amichai Chikli".

Or, si la Knesset n'est pas dissoute avant jeudi minuit, une législation de longue date appliquant la loi israélienne aux Juifs qui vivent en Cisjordanie expirera, ce qui pourrait avoir des conséquences juridiques potentiellement graves.

Si la Knesset est dissoute avant jeudi minuit, cette loi dite sera automatiquement renouvelée pour six mois pendant la période du gouvernement provisoire.

Enfin, la cérémonie de passation de pouvoir entre Bennett et le nouveau Premier ministre intérimaire Yair Lapid, qui devait avoir lieu jeudi matin, sera reportée à vendredi, sous réserve que la Knesset soit dissoute avant minuit jeudi.