Israël: une commission approuve une hausse de 12,5 % des fonds destinés aux campagnes électorales des partis

Cette augmentation coûtera 20 millions de shekels supplémentaires aux caisses de l'Etat

Le Comité public sur le financement des partis, a approuvé mercredi une augmentation de 12,5 % du financement public des campagnes électorales des partis politiques.

Le Comité a autorisé une augmentation de 1,4 million shekels à 1,6 million shekels (442.000 euros) par unité de financement.

Le comité, présidé par la juge à la retraite Ayala Procaccia, a déclaré qu'après avoir entendu les arguments pour et contre une hausse du financement et les évaluations du département de recherche de la Knesset, "et à la lumière de la hausse du coût des campagnes et des élections récurrentes, le comité a décidé que le financement augmentera".

Les financements sont attribués à chaque parti existant de la Knesset en fonction du nombre de députés qu'il compte.

Cette augmentation coûtera 20 millions de shekels supplémentaires (5,52 millions d’euros) aux caisses publiques, ce qui portera le coût total du financement des partis à environ 200 millions de shekels (52,2 millions d’euros) pour les prochaines élections.

La question du financement, qui aurait normalement dû être incluse dans le vote sur la dissolution de la Knesset, s'est enlisée dans le marchandage de dernière minute entre les partis de la coalition et de l'opposition et a donc été transmise à la commission pour approbation. Le vote sur la dissolution de la Knesset, qui doit déclencher de nouvelles élections, a été reporté à jeudi.

La demande d'augmentation du financement a été poussée par le Likoud, qui, par le passé, a dépassé les fonds alloués aux élections. En Israël, les campagnes sont principalement financées par des fonds publics, et les dons privés sont plafonnés.

Le parti travailliste et le parti Yisrael Beytenu se sont, eux, prononcés contre l'augmentation du financement et ont donné pour consigne à leurs membres de voter contre cette proposition si elle était présentée au plénum.

Les élections devraient coûter 2,4 milliards de shekels, selon le ministre des Finances Avigdor Lieberman. Cette somme comprend à la fois les coûts directs et les pertes économiques indirectes liées au fait que le jour des élections est férié.