Israël: la haine au sein de la Knesset a "atteint de nouveaux sommets" (Mickey Levy)

Les députés ont voté la dissolution du Parlement ouvrant ainsi la voie à de nouvelles élections

Peu après la dissolution de la 24e Knesset, votée par les députés, son président Mickey Levy a affirmé que le Parlement avait été extrêmement "polarisée" et que la haine en son sein "a atteint de nouveaux sommets."

"Cette Knesset était une Knesset très complexe. Une Knesset polarisée qui a fonctionné avec un changement de gouvernement, qui a vu une opposition devenir une coalition et une coalition devenir une opposition", a déclaré Mickey Levy, qui est membre du parti Yesh Atid (centre) du prochain Premier ministre Yaïr Lapid.

"Malheureusement, le discours abusif et la haine ont également atteint des sommets que nous ne connaissions pas dans cette maison", a-t-il ajouté.

Mickey Levy a évoqué les succès menés par la coalition sortante, notamment le fait que la Knesset a adopté un budget après trois ans d'échec, ainsi que "d'innombrables lois importantes pour le bien public."

En outre, la Knesset a géré la pandémie de coronavirus et a recommencé à fonctionner après une "paralysie prolongée" due à quatre élections en l'espace de deux ans, a-t-il souligné.

"J'espère que nous tirerons les leçons des erreurs de la 24e Knesset et que nous apprendrons à gérer nos différends de façon objective et appropriée lors de la prochaine mandature. Nous ne devons pas continuer sur cette voie, car elle pourrait démanteler la Knesset et notre capacité à diriger le pays", a ajouté Mickey Levy, avant de remercier le personnel de la Knesset et les députés.