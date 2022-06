Israël: selon un sondage, le parti Yamina dirigé par A. Shaked remporterait 5 sièges et pourrait donner une majorité à B. Netanyahou

La ministre de l'Intérieur se dit prête à siéger dans un gouvernement sous la direction du chef du Likoud

Un sondage publié par Channel 12 mercredi soir montre que le parti Yamina, dont la direction a été cédée par le Premier ministre sortant Naftali Bennett à sa collègue Ayelet Shaked, obtiendrait cinq sièges si les élections avaient lieu aujourd’hui.

Selon l'enquête, si A. Shaked décide que sa formation rejoigne Benyamin Netanyahou et ses alliés actuels, un tel bloc obtiendrait 63 sièges à la prochaine Knesset, ce qui serait plus que suffisant pour former une coalition, et donc un gouvernement.

Le sondage, réalisé mercredi par téléphone et par Internet auprès de 505 électeurs éligibles, comporte une marge d'erreur de 4,4 %. Il été mené avant que N. Bennett n’annonce officiellement qu'il quittait la politique et qu'il transférait la direction de Yamina à Ayalet Shaked.

La ministre de l'Intérieur, qui est une alliée potentielle de Benyamin Netanyahou a déclaré la semaine dernière qu'elle était prête à siéger dans un gouvernement alternatif sous sa direction s'il parvenait à former une coalition sans recourir à des élections.

La position d’Ayelet Shaked contraste fortement avec celle de Naftali Bennett, qui a déclaré dans des interviews le week-end dernier qu'un gouvernement uniquement de droite serait "un désastre" pour Israël.

Selon le sondage de Channel 12, réalisé par Midgam / Mano Geva, les partis obtiendraient les scores suivants : Likoud : 34 sièges ; Yesh Atid : 20 ; Bleu Blanc : 9 ; Sionisme religieux : 9 ; Shas : 8 ; Judaïsme unifié de la Torah : 7 ; Liste commune : 6 ; Labor : 5 ; Yisrael Beytenu : 5 ; Yamina (dirigé par Shaked) : 5 ; Ra'am : 4 ; Meretz : 4, et Nouvel espoir : 4.

Ces résultats donneraient au bloc actuel de B. Netanyahou, composé du Likoud, de Sionisme religieux, du Shas et du Judaïsme unifié de la Torah, 58 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Une alliance avec Yamina le porterait à 63, ce qui permettrait à M. Netanyahou d’obtenir une majorité à la Knesset.