Israël: après la dissolution de la Knesset, le nouveau Premier ministre Yaïr Lapid se recueille à Yad Vashem

Le nouveau Premier ministre a fait le serment de faire en sorte qu'Israël soit toujours capable de se défendre

Yaïr Lapid, qui va devenir Premier ministre jeudi soir, à partir de minuit, s’est rendu au mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem dans la matinée, peu après le vote de dissolution de la Knesset qui a entériné l’officialisation de sa nomination.

Le chef du parti Yesh Atid s’est rendu sur le site afin d’honorer la mémoire de son père, qui a survécu à la Shoah.

"Immédiatement après le vote, je me suis rendu à Yad Vashem. J'ai promis à mon défunt père que j'allais m'assurer de garder Israël fort, capable de se défendre et de protéger ses enfants", a déclaré Yaïr Lapid dans une déclaration.

Le père de Lapid, Tommy, est né en Serbie, mais sa famille a été capturée par les nazis, puis envoyée dans le ghetto de Budapest.

Le père de Tommy a été tué dans un camp de concentration, tandis que Tommy et sa mère ont été sauvés par Raoul Wallenberg, le diplomate suédois qui a sauvé des milliers de Juifs des nazis.

Tommy Lapid s'est ensuite installé en Israël, où il est devenu un journaliste et un ministre réputé.

Plus tard dans la journée, le Premier ministre sortant Naftali Bennett et son successeur se sont retrouvés pour une discrète cérémonie marquant le passage de témoin, suivi d’un briefing concernant les questions de sécurité et de diplomatie de transition.

Yaïr Lapid continuera d'assumer son rôle actuel de ministre des Affaires étrangères.

"Ce rôle spécial et ce pays n'appartiennent pas à une seule personne. Ils appartiennent à tout le peuple d'Israël", a affirmé Naftali Bennett lors de la cérémonie. "Je te passe le bâton sacré et la responsabilité de l'État d'Israël. J'espère que tu le protégeras et que Dieu te protégera."

"J'ai travaillé sous des Premiers ministres, j'ai connu des Premiers ministres. Tu es un homme bon et un excellent Premier ministre, et tu es un bon ami. Ceci n'est pas une cérémonie d'adieu car je n'ai pas l'intention de te dire au revoir", lui a répondu Yaïr Lapid.

Les familles et les membres de leurs équipes respectives étaient les seules personnes présentes lors de la cérémonie.