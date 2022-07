Israël: le parti Yamina d'Ayelet Shaked à la limite du seuil d'éligibilité, selon un sondage

Si Ayelet Shaked rejoint le bloc de Benyamin Netanyahou, celui-ci pourrait obtenir 63 siège et redevenir PM

Le parti Yamina, désormais dirigée par Ayelet Shaked, est à la limite du seuil d’éligibilité, selon un sondage publié vendredi dans le journal Maariv.

L'enquête a été réalisée après l'annonce du départ de Naftali Bennett et du transfert de la direction du parti à Shaked.

Mais si Ayelet Shaked rejoint le bloc de Benyamin Netanyahou, celui-ci pourrait obtenir 63 sièges dans la prochaine Knesset et redevenir Premier ministre.

Selon le sondage, si les élections pour la 25e Knesset avaient eu lieu aujourd'hui, le Likoud de Netanyahou remporterait 34 sièges, comme lors du précédent sondage, tandis que le parti Yesh Atid du Premier ministre intérimaire, Yaïr Lapid, en obtiendrait 22.

Le parti Sionisme religieux dirigé par Bezalel Smutrich, obtient 10 députés, Bleu Blanc de Benny Gantz, 9, le Shas dirigé par Aryeh Deri, 8, le parti Judaïsme unifié de la Torah dirigé par Yaakov Litzman, 7.

La liste commune (arabe) dirigée par Ayman Odeh et le parti travailliste de Merav Michaeli obtiendraient chacun 6 sièges, les partis Nouvel espoir de Gideon Saar et Yisrael Beiteinu d’Avigdor Lieberman en obtiendraient 5, tandis que Yamina dirigé par Ayelet Shaked, le parti Ra’am de Mansour Abbas et le Meretz emmené par Nitzan Horowitz obtiendraient 4 députés chacun.

Selon ce nouveau sondage, le bloc Netanyahou obtiendrait 59 sièges contre 55 pour le bloc Lapid. Si le Meretz passe sous le seuil d’éligibilité et que Yamina rejoint le bloc mené par le Likoud, Benyamin Netanyahou pourrait avoir une majorité de 63 sièges à la prochaine Knesset.