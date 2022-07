Yaïr Lapid appelle à ignorer la campagne électorale, "le Hezbollah, l'Iran et le Hamas n'attendent pas"

"Nous devons diriger le pays comme s'il n'y avait pas de campagne électorale"

Le nouveau chef du gouvernement Yair Lapid a tenu dimanche matin son premier conseil ministériel aux côtés du Premier ministre sortant Naftali Bennett, annonçant que son objectif serait d'agir "comme s'il n'y avait pas de campagne électorale".

"La crise qui touche l'enseignement ne peut pas attendre. Les budgets des hôpitaux ne peuvent pas être reportés. Les citoyens israéliens ont droit à un gouvernement qui fonctionne à tout moment", a-t-il justifié.

Il a par ailleurs noté que l'Iran, le groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza et le Hezbollah n'attendaient pas non plus, au lendemain de l'interception par l'armée israélienne de trois drones lancés par le groupe chiite libanais en direction du champ gazier de Karish.

"Nous devons agir contre eux dans tous les domaines, à tout moment, et c'est exactement ce que nous allons faire", a affirmé Yaïr Lapid.

"Le Hezbollah poursuit sur la voie du terrorisme et sape la capacité du Liban à parvenir à un accord sur la frontière maritime", a-t-il déploré, tandis que la découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en Méditerranée orientale a attisé les contentieux frontaliers.

"Ce gouvernement continuera à travailler pour le bénéfice des citoyens comme il l'a fait tout au long de l'année écoulée", a insisté M. Lapid.

"Nous prendrons des décisions, nous mettrons en œuvre des mesures et nous continuerons à renforcer le pouvoir économique, politique et sécuritaire de l'État de Israël", a-t-il souligné pour conclure son discours à l'ouverture de la réunion du cabinet.