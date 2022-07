ANALYSE | Yaïr Lapid: plus de légitimité que Naftali Bennett, mais moins de marge de manœuvre

Les 17 députés de Yesh Atid donnent à Y. Lapid une légitimité démocratique que N. Bennett ne pouvait atteindre

Yaïr Lapid est devenu jeudi dernier le14e Premier ministre de l'Etat d'Israël. Dix ans après être entré en politique en fondant le parti centriste Yesh Atid, et avec plus de 13 mois d'avance par rapport à la date mentionnée dans l'accord de coalition, le journaliste, présentateur, romancier et comédien, a donc réalisé son rêve. Mais il atteint le sommet de la hiérarchie politique israélienne dans une conjoncture inédite.

Lapid est, en effet, le premier chef de gouvernement israélien à prendre ses fonctions après la dissolution de la Knesset. Ainsi à la tête d'un gouvernement de transition, il ne pourra, durant son court mandat, faire voter le moindre projet de loi, ce qui risque d'atrophier sa mission. Il ne pourra non plus limoger ou nommer le moindre ministre, ce qui limitera sa marge de manœuvre. Il devra enfin savoir faire la part des choses car il sera, au même moment, Premier ministre de l'Etat d'Israël... et tête de liste électorale de son parti aux prochaines élections législatives.

Cependant, Lapid dispose dans l'accomplissement de cette mission - périlleuse, mais pas impossible - plusieurs atouts que ne possédait pas son prédécesseur Naftali Bennett.

Une légitimité incontestée

Yaïr Lapid est tout d’abord à la tête du second parti politique d'Israël. Avec ses 17 députés, le leader de Yesh Atid dispose d'une légitimité démocratique que Naftali Bennett ne pouvait atteindre avec les 6 ou 7 députés de Yamina.

Son parti, Yesh Atid, est en outre formidablement soudé derrière son leadership. Lapid a eu le mérite de le développer, quasiment sans la moindre opposition, et d'en faire le premier grand parti centriste d'Israël, après les échecs politiques retentissants de formations telles que Kadima, le Parti Centriste, la Troisième voie, ou encore, dans les années 70, l'éphémère parti Dach. Sa capacité à avoir su maintenir intactes les structures de son parti et à l'avoir consolidé au fil des ans, suffit pour faire de lui un leader politique d'envergure sur l'échiquier israélien.

Mais Lapid n'est pas seulement le tout-puissant leader de Yesh Atid. Il est aujourd'hui reconnu comme le chef de file d'un solide courant de centre gauche, et personne dans cette mouvance n'oserait remettre en cause son leadership. Au cours des trois dernières années, il a en effet admirablement manœuvré au sein de ce courant.

Son renoncement au leadership du parti Bleu Blanc au profit de Benny Gantz en 2020, puis son renoncement au poste de Premier au profit de Bennett en juin 2021, ont considérablement accru son prestige et son intégrité politique. Ce que certains ont considéré comme une "hantise anxiogène" envers la fonction de Premier ministre, a été perçue par les experts politiques comme un choix délibéré d'attendre patiemment son tour, et d'entrer en scène lorsqu'il serait fin prêt. Ces atouts accentuent donc considérablement sa légitimité à occuper cette fonction de Premier ministre, même amputée de certaines de ses prérogatives.

La profession de foi de Yaïr Lapid

Reste à savoir quel contenu Lapid donnera à ce poste de Premier ministre au cours des quatre prochains mois. Son premier discours à la Nation, - sa "profession de foi" en quelque sorte -, diffusé samedi soir, peut nous éclairer sur les principaux défis qu'il entend relever à la tête de son gouvernement.

Un défi historique, d’abord : "Israël est l'Etat-nation du peuple juif. Il n'existe pas seulement depuis 1948, mais depuis la conquête de Josué… C'est un Etat juif, démocratique et libéral, puissant et prospère, avec une identité juive… Même notre attitude envers les non-juifs qui y vivent doit être juive! », a dit Yaïr Lapid, dans une tentative de rassurer l'électorat religieux et orthodoxe qui redoute la présence d'un laïc avoué à la tête du pays. Un message qu'il a également tenu à faire passer lors de sa visite hautement symbolique à Yad Vashem peu après sa nomination: Lapid, fils de rescapés de la Shoah, n'est pas religieux mais il est profondément juif. Et pas question pour lui de négliger la moindre menace qui mettrait en danger l'Etat des Juifs.

Le défi de l'unité, ensuite: "Nous pouvons débattre sans être d'accord mais en restant ensemble garants de la stabilité du pouvoir ", a dit le nouveau Premier ministre en persévérant sur la voie tracée par son prédécesseur Bennett.

Il a également évoqué le défi de la sécurité : en dépit de son modeste passé militaire (il a fait son service militaire comme journaliste dans la revue de Tsahal Bama'hané…), Lapid a voulu souligner qu'il resterait vigilant face à la menace du nucléaire iranien et aux autres menaces qui se dressent face à l'Etat d'Israël. Une manière de rassurer cette fois l'échelon militaire…

Il a enfin mentionné le défi représenté par les Palestiniens: pour la première fois depuis longtemps, un Premier ministre a prononcé le nom des Palestiniens. Sans aller jusqu’à évoquer le fameux principe de deux Etats pour deux peuples, Lapid a tendu la main aux peuples de la région ("y compris les Palestiniens"), et leur a demandé d'apprendre à vivre ensemble sur le modèle des accords d'Abraham et dans la lignée du sommet du Néguev.

Notons toutefois que l'ancien ministre des Finances du gouvernement Netanyahou (2013-2015) est resté silencieux sur un point: l'augmentation du coût de la vie. Celui qui à l'époque avait demandé: "Où est l'argent ?" et qui n'a jamais caché son attrait pour un franc capitalisme, a choisi de ne pas expliquer comment il entendait maîtriser l'impressionnante flambée des prix en Israël. Il est probable que la protestation sociale qui gronde ne le contraigne à s'exprimer plus rapidement sur le sujet qu'il ne l'aurait souhaité.

Yair Lapid n'aura pas droit aux 100 jours de grâce qui siéent habituellement à tout nouveau Premier ministre. La constellation politique et électorale ne lui permet pas ce luxe.

Dans quelques jours, il accueillera à l'aéroport Ben Gourion le président américain Joe Biden. Il ne fait aucun doute que ce dernier aura bien plus de satisfaction à dialoguer avec un Lapid qui durant l'année écoulée, a fait quasiment acte d'allégeance à l'administration américaine, qu'avec Naftali Benett. Lapid espère secrètement que Biden sera porteur d'une promesse saoudienne d'élargir plus encore le processus de normalisation avec Israël. Mais il sait que chez les Américains, il n’y pas de repas gratuits. Et que toute promesse de ce type devra se traduire par un geste marquant de la part d'Israël envers les Palestiniens, peut-être autour de la réouverture du Consulat américain. Yaïr Lapid acceptera-t-il ce marché périlleux? Réponse le 14 juillet…