Israël: Bleu Blanc et Nouvel espoir en pourparlers pour une liste commune en vue des prochaines législatives (médias)

La liste serait menée par Benny Gantz, Gideon Saar viendrait en deuxième position

La formation centriste Bleu Blanc de Benny Gantz et le parti de droite Nouvel espoir de Gideon Saar sont en négociations avancées pour présenter une liste commune lors des prochaines élections législatives.

Les membres des deux factions seraient actuellement en réunion pour convenir des conditions d'une course conjointe le 1er novembre.

La liste serait menée par Benny Gantz, Gideon Saar viendrait en deuxième position, a indiqué dimanche Channel 12, tandis que des pourparlers se déroulent depuis plusieurs jours.

Deux autres membres du parti de droite auraient une place parmi les sept premiers colistiers - les ministres de l'Éducation et du Logement, Yifat Shasha Bitton et Zeev Elkin, occuperaient respectivement la 5e et 7e place.

L'ancien chef d'état-major, Gadi Izenkot, serait quant à lui positionné à la 3e place s'il décidait de se présenter aux élections.

Dans le cas d'une telle alliance, la liste remporterait 15 sièges aux législatives, selon un sondage publié il y a près de 10 jours sur Channel 12, et représenterait ainsi le 3e plus grand parti derrière le Likoud et Yesh Atid.

Si Benyamin Netanyahou ne parvenait pas à atteindre un majorité minimale de 61 députés à la Knesset, Benny Gantz aura la possibilité de tenter de former un gouvernement avec les factions ultra-orthodoxes qui ont clairement indiqué ces dernières semaines qu'elles n'autoriseraient pas de nouvelles élections et seraient prêtes à considérer un nouvelle coalition non dirigée par M. Netanyahou.